RTVE se suma al Acuerdo de Corregulación para reforzar la protección de los menores en los contenidos audiovisuales

La Corporación RTVE se ha adherido al Acuerdo de Corregulación para la calificación de programas y contenidos audiovisuales, una iniciativa impulsada conjuntamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y los principales representantes del ecosistema audiovisual español.

El acuerdo ha sido suscrito en nombre de RTVE por su presidente, José Pablo López, reafirmando el compromiso de la Corporación con la protección de los menores, la transparencia informativa y el cumplimiento de los más altos estándares de servicio público audiovisual.

La iniciativa establece un sistema homogéneo de clasificación por edades y de identificación de contenidos mediante descriptores comunes, aplicable a los distintos servicios audiovisuales, con el objetivo de ofrecer una información más clara a los usuarios, facilitar la toma de decisiones informadas por parte de las familias y reforzar la eficacia de las herramientas de control parental.

La adhesión de RTVE se produce junto a una amplia representación del sector audiovisual español, integrando a operadores de televisión en abierto, plataformas de televisión de pago, servicios audiovisuales bajo demanda, entidades de autorregulación y organizaciones representativas de la industria. Entre los firmantes figuran, además de RTVE, grupos y compañías como Atresmedia, Mediaset España y Movistar Plus+, entre otros, así como organizaciones como FORTA, AUTOCONTROL y diversas asociaciones de consumidores y usuarios.

La participación de este amplio número de operadores convierte el acuerdo en uno de los mayores ejercicios de colaboración sectorial impulsados hasta la fecha en el ámbito audiovisual español y refuerza la eficacia y la homogeneidad de las medidas destinadas a la protección de la ciudadanía.

La protección del público infantil y juvenil constituye uno de los compromisos permanentes que la Presidencia de RTVE viene situando entre las prioridades estratégicas de la Corporación. En un entorno audiovisual cada vez más diverso y con nuevas formas de acceso y consumo de contenidos, RTVE considera esencial fortalecer los mecanismos de información y protección dirigidos a los menores, facilitando a las familias herramientas que favorezcan un consumo audiovisual seguro, responsable y adecuado a cada edad.

La Corporación RTVE valora especialmente que este acuerdo sea fruto de un amplio proceso de diálogo, colaboración y consenso entre instituciones públicas, autoridades reguladoras, operadores audiovisuales, organizaciones de consumidores y representantes de la sociedad civil.

Con su adhesión a este acuerdo, RTVE reafirma su voluntad de seguir liderando, desde los valores del servicio público, las iniciativas destinadas a garantizar una comunicación audiovisual de calidad, responsable y comprometida con la protección de los menores, la defensa de los derechos de la ciudadanía y la promoción de un entorno audiovisual más seguro y transparente para todos.