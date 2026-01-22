La jornada de Medios Públicos, organizada por RTVE, destaca la lucha contra la desinformación y los retos de la IA

La sede de RTVE en Prado del Rey, acogió este miércoles la ‘Jornada de Medios Públicos, Alianza por los derechos democráticos. El poder y la responsabilidad de los medios’, un acto en el que participaron periodistas de la Corporación RTVE junto a representantes de entidades nacionales y extranjeras, y en el que se trataron, entre otros asuntos, la lucha contra la desinformación y los retos que conlleva la inteligencia artificial.

Foto de familia. Jornada de Medios Públicos José Manuel Ortega Elgueta RTVE

El acto ha sido conducido por la periodista de RTVE Mara Peterssen, presentadora del programa de La 2 ‘La Aventura del Saber’, e inaugurado por Alfonso Morales, secretario general de RTVE. Morales subrayó que la difusión de “fake news” está “relativizando la verdad” y “se está cuestionando a los medios de comunicación de servicio público”. En ese contexto, “las alianzas son más importantes que nunca”, por lo que destacó a la Unión Europea de Radiodifusión (EBU/UER) y a Public Media Alliance (PMA, a la que RTVE se ha adherido recientemente) como “elementos sustanciales para defender nuestra legitimidad frente a las enormes presiones.

Alfonso Morales, secretario general de RTVE José Manuel Ortega Elgueta RTVE

La primera ponencia la pronunció Teresa Muñoz Guerra, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE. “Los medios de comunicación públicos existimos para informar y para garantizar derechos”, entre los que resaltó la “información veraz” y el “pluralismo”. Asimismo, Muñoz Guerra señaló el papel de los medios públicos como “contrapeso democrático frente al poder de las grandes tecnológicas” en un momento en el que “la viralidad está compitiendo con el contexto”. “La lucha contra la desinformación la ganaremos formando ciudadanos y ciudadanas críticos, que sean capaces de reconocer fuentes fiables y narrativas manipuladas”, concluyó.

La siguiente intervención corrió a cargo de Kristian Porter, director ejecutivo (CEO) de PMA. Porter puso el foco en el “papel crucial en la democracia” que representan los medios públicos. Asimismo, tildó de “esencial” la colaboración entre medios públicos. “En PMA estamos realmente orgullosos de RTVE”, manifestó, y valoró “el fortalecimiento de los vínculos” y “aprender de los otros”. Porter denunció las presiones a las que los medios públicos se ven sometidos y puso como ejemplo los recortes que han sufrido en Estados Unidos por decisión del presidente Donald Trump o en la Argentina de Javier Milei.

A continuación tomó la palabra Michelle Roverelli, directora de Relaciones con los Miembros y Comunicaciones de la UER, entidad que el año pasado cumplió 75 años y reúne a 113 miembros de 56 países. “RTVE tiene un papel central para nosotros”, señaló Roverelli, quien hizo hincapié en las dificultades de financiación que afrontan en general los medios públicos. La representante de la UER destacó la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés) y añadió: “la regulación existe. No queremos más regulación, lo que necesitamos es que se cumpla”. Además, subrayó la importancia de la “integridad de las noticias en la era de la inteligencia artificial”.