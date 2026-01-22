La jornada de Medios Públicos, organizada por RTVE, destaca la lucha contra la desinformación y los retos de la IA
- Bajo el título ‘Alianza por los derechos democráticos. El poder y la responsabilidad de los medios’
- El evento ha destacado la reciente incorporación de RTVE a Publico Media Alliance
- Ha contado con representación de la UER, de la Junta Electoral Central y del Instituto Cervantes, entre otras entidades.
La sede de RTVE en Prado del Rey, acogió este miércoles la ‘Jornada de Medios Públicos, Alianza por los derechos democráticos. El poder y la responsabilidad de los medios’, un acto en el que participaron periodistas de la Corporación RTVE junto a representantes de entidades nacionales y extranjeras, y en el que se trataron, entre otros asuntos, la lucha contra la desinformación y los retos que conlleva la inteligencia artificial.
El acto ha sido conducido por la periodista de RTVE Mara Peterssen, presentadora del programa de La 2 ‘La Aventura del Saber’, e inaugurado por Alfonso Morales, secretario general de RTVE. Morales subrayó que la difusión de “fake news” está “relativizando la verdad” y “se está cuestionando a los medios de comunicación de servicio público”. En ese contexto, “las alianzas son más importantes que nunca”, por lo que destacó a la Unión Europea de Radiodifusión (EBU/UER) y a Public Media Alliance (PMA, a la que RTVE se ha adherido recientemente) como “elementos sustanciales para defender nuestra legitimidad frente a las enormes presiones.
La primera ponencia la pronunció Teresa Muñoz Guerra, directora de Relaciones Internacionales, Institucionales y Cooperación de RTVE. “Los medios de comunicación públicos existimos para informar y para garantizar derechos”, entre los que resaltó la “información veraz” y el “pluralismo”. Asimismo, Muñoz Guerra señaló el papel de los medios públicos como “contrapeso democrático frente al poder de las grandes tecnológicas” en un momento en el que “la viralidad está compitiendo con el contexto”. “La lucha contra la desinformación la ganaremos formando ciudadanos y ciudadanas críticos, que sean capaces de reconocer fuentes fiables y narrativas manipuladas”, concluyó.
La siguiente intervención corrió a cargo de Kristian Porter, director ejecutivo (CEO) de PMA. Porter puso el foco en el “papel crucial en la democracia” que representan los medios públicos. Asimismo, tildó de “esencial” la colaboración entre medios públicos. “En PMA estamos realmente orgullosos de RTVE”, manifestó, y valoró “el fortalecimiento de los vínculos” y “aprender de los otros”. Porter denunció las presiones a las que los medios públicos se ven sometidos y puso como ejemplo los recortes que han sufrido en Estados Unidos por decisión del presidente Donald Trump o en la Argentina de Javier Milei.
A continuación tomó la palabra Michelle Roverelli, directora de Relaciones con los Miembros y Comunicaciones de la UER, entidad que el año pasado cumplió 75 años y reúne a 113 miembros de 56 países. “RTVE tiene un papel central para nosotros”, señaló Roverelli, quien hizo hincapié en las dificultades de financiación que afrontan en general los medios públicos. La representante de la UER destacó la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA, por sus siglas en inglés) y añadió: “la regulación existe. No queremos más regulación, lo que necesitamos es que se cumpla”. Además, subrayó la importancia de la “integridad de las noticias en la era de la inteligencia artificial”.
Mesas redondas
Tras las ponencias, turno para las mesas redondas. La primera, ‘Democracia. La prensa como garante de las libertades’, estuvo protagonizada por Roberto Lakidain, director de Desarrollo Corporativo y Servicio Público de RTVE; Jesús Serrano, responsable de Comunicación de la Junta Electoral Central y exdirector de Comunicación del Congreso de los Diputados; Ángel García Castillejo, vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), y Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de la sección española de Reporteros Sin Fronteras.
Roberto Lakidain indicó que la Corporación RTVE “está trabajando en robustecer su financiación y, de la mano del poder político”, así como “en sintonía con el regulador”, en referencia a la CNMC. Lakidain señaló también los riesgos que afrontan los medios públicos por políticas como las de Donald Trump. “Estamos en una guerra por las libertades. Libertad o totalitarismo”.
Acto seguido, Jesús Serrano añadió que “La desinformación es un elemento dentro de la ecuación comunicativa difícil de erradicar” y explicó el papel de la Dirección de Comunicación del Congreso a la hora de “paliar la desinformación”. Por ejemplo, facilitando a los medios de comunicación el acceso a la información, y desde una dirección que “está formada por funcionarios, lo que le da el plus de neutralidad política”.
Por su parte, Ángel García Castillejo alertó de que “la democracia es una criatura tremendamente frágil” y advirtió contra “aquellos que atacan y socavan nuestra democracia”. “Una democracia robusta necesita medios de comunicación fuertes, diversos, sostenibles”, agregó, para cerrar proclamando la importancia de la sostenibilidad del servicio público, de ingresos sostenibles para el servicio público de televisión”.
“La politización de los medios de comunicación han difuminado la línea entre opinión e información”. Son palabras de Edith Rodríguez Cachera, que cerró la primera mesa. La vicepresidenta de RSF España subrayó que “en la polarización, no habrá ningún ganador” y que “medios de comunicación públicos y privados deben sentarse y hablar”. Y puso el foco en que “La precariedad de los periodistas es un freno a la libertad de prensa”.
La segunda mesa, ‘Alfabetización mediática y tecnológica. Retos fundamentales’, la abrió Adriana Vázquez, directora de Producción y Medios de RTVE. “Como medio de comunicación público, en RTRVE estamos súper entrenados para afrontar cambios tecnológicos”, reveló, y puso como ejemplo el “control remoto de cámaras”, que proporciona un “ahorro de costes y un mantenimiento más sencillo”. “RTVE tiene una estructura muy potente personal y profesional que permite hacer el trabajo de la mejor manera”, añadió, y concluyó: “RTVE tiene que ser líder y marcar el camino para que otros nos sigan”.
Tomó la palabra a continuación Eva Herrero, profesora titular en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid. Herrero resaltó el “trabajar en alfabetización mediática”, para lo que es “necesaria voluntad política, que sea obligatoria en planes de estudio”. La docente llamó a “vacunarnos contra la desinformación”.
Miguel Sánchez Galindo, director general de DigitalES -patronal del sector tecnológico-, subrayó su colaboración con RTVE en cuestiones como la tecnología 5G. Asimismo, consideró “muy importante modificar Ley General de Comunicación Audiovisual” en el sentido de “retirar contenidos ilegales”.
Concluyó las intervenciones de la segunda mesa Juan J. Gómez, director de Comunicación y Contenidos de la Fundación COTEC para la Innovación. Gómez advirtió que las redes sociales tienen un “impacto brutal” y que en ocasiones el “entretenimiento” que nos aportan “contamina”. En este sentido, lamentó que “se pueden construir realidades” y que así “la realidad deja de ser relevante”. En cuanto a la inteligencia artificial, advirtió que en Estados Unidos, entre 2022 y 2023, su uso en medios escritos aumentó “un 1.000%”. Por ello, hizo un llamamiento a “volver al periodismo. Así de simple”.
La última mesa, ‘Español. Idioma mundial. Vínculo global’ abrió con la intervención de Virginia Bazán, directora del Archivo de RTVE y de la Federación Internacional de Archivos de Televisión (FIAT). “Hay que poner el foco en la preservación de los archivos”, afirmó, y “también en la IA”. Bazán agregó que el español tiene 500 millones de hablantes nativos” y que es necesario desarrollar “una IA que comprenda nuestra cultura, nuestras estructuras lingüísticas”.
Héctor Álvarez Mella, jefe de Departamento del Observatorio Global del Español del Instituto Cervantes, habló del “espacio de intercambio muy interesante en materia de economía, cultura y comunicación” que supone nuestro idioma a nivel internacional. Añadió que la prensa generalista española tiene buena parte de suscriptores (un 30%) en América Latina, y que “el cuidado del lenguaje es muy importante en la credibilidad”.
Paola Bruni, editora general del medio online argentino Infobae, que nació en parte “de esa hermandad de la lengua”. Reiteró la importancia de que el español tenga “500 millones de hispanohablantes nativos” y recalcó lo esencial de la alfabetización digital. “Los niños querrán ser periodistas”, consideró, de ahí lo fundamental de dicha alfabetización digital.
La mesa y la jornada concluyó con la intervención de Lula Gómez Benito, directora de Comunicación de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), quien retomó las consideraciones sobre una inteligencia artificial “que prioriza el inglés”. Por ello, insistió en un desarrollo español de esta tecnología. “Si no trabajamos ahí, no existiremos”.