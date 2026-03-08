RTVE preestrena 'Casi todo bien' en su primera gala en el Festival de Málaga

RTVE ha preestrenado este sábado en su primera gala en el Festival de Málaga ‘Casi todo bien’, una de las 25 películas participadas por la Corporación que se mostrarán el certamen. A la gala, presentada por la directora de Comunicación de RTVE, María Eizaguirre, y celebrada en el teatro Albéniz, acudieron el director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor, los productores de la película, Igor Ibeas y Ricardo Uhagon Vivas, sus directores Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet y los actores Marcel Borràs, Silma López, Secun de la Rosa, Adelfa Calvo y Julián Villagrán. A lo largo de esta semana, RTVE celebrará en Málaga un total de cuatro galas de estreno.

María Eizaguirre abrió la gala de presentación de ‘Casi todo bien’, que definió como “una historia de amor a los libros y de sueños por cumplir”. “Más que una comedia romántica, esta historia es una comedia antirromántica”, añadió el director de Cine y Ficción de RTVE, José Pastor, que destacó cómo esta película les atrajo desde el primer momento: “Una de las misiones de RTVE es apostar por las operas primas y los nuevos talentos. Esta película nos enamoró desde el principio. Habla de amor, de los seres humanos y de la frustración, y todo ello desde un prisma de luz. Nos encanta la frescura que tiene”.

Foto de familia en la alfombra roja, tras la gala de 'Casi todo bien'

Sus directores agradecieron el apoyo: “Tuvimos la suerte de que RTVE la vio en un momento en el que necesitábamos esa ayuda y aquello fue espectacular para encontrar el resto de financiación y avanzar”, señaló Andrés Salmoyragui al hablar de las dificultades de sacar adelante un proyecto cinematográfico.

“Es una película hecha con mucho cariño y amor, tuvimos la fortuna de estar rodeados de actores con un talento inmenso, eso lo hizo todo muy fácil. Lo hacían todo desde la verdad. Cuando emepzaron a trabajar de daban tanta verdad a la historia que fue de locos y nos envalentonamos ya del todo con el proyecto”, explicó Rafael López Saubidet.

El equipo posó por la mañana en el muelle de Málaga

‘Casi todo bien’ ‘Casi todo bien’ es la ópera prima de los directores Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet, que participa en la Sección Oficial del certamen fuera de concurso. Una comedia protagonizada por Marcel Borràs, Silma López, Lorenzo Ferro, Julián Villagrán, Secun de la Rosa y Adelfa Calvo. Cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines el 24 de abril. Cuenta la historia de Hilario, un escritor frustrado de 40 años que vive atrapado entre la nostalgia por la literatura clásica y el cinismo ante el mundo editorial contemporáneo. Mientras su novela es rechazada por todas las editoriales españolas, él se gana la vida en una librería e impartiendo un taller de escritura online. Sin embargo, cuando una noche de fiesta conoce a una chica que cree que puede ser la musa que siempre ha buscado, esto lo llevará a romper con la monotonía de su vida y arriesgarse a hacer cosas con las que nunca se había atrevido.