RTVE.es estrena el tráiler de la comedia 'Casi todo bien', de Andrés Salmoyraghi y Rafel López Saubidet

RTVE.es estrena el tráiler de Casi todo bien, ópera prima de los directores Andrés Salmoyraghi y Rafel López Saubidet, que tendrá su estreno mundial el 7 de marzo en la 29 edición del Festival de Málaga, donde se proyectará en la Sección Oficial fuera de concurso. Una comedia protagonizada por Marcel Borràs, Silma López, Lorenzo Ferro, Julián Villagrán, Secun de la Rosa, Adelfa Calvo. Cuenta con la participación de RTVE y llegará a los cines el 24 de abril.

Casi todo bien cuenta la historia de Hilario, un escritor frustrado de 40 años que vive atrapado entre la nostalgia por la literatura clásica y el cinismo ante el mundo editorial contemporáneo. Mientras su novela es rechazada por todas las editoriales españolas, él se gana la vida en una librería e impartiendo un taller de escritura online. Sin embargo, cuando una noche de fiesta conoce a una chica que cree que puede ser la musa que siempre ha buscado, esto lo llevará a romper con la monotonía de su vida y arriesgarse a hacer cosas con las que nunca se había atrevido.

Escrita por Rafael López Saubidet junto a Ricardo Uhagón Vivas, “Casi todo bien” es una comedia ambientada en la noche madrileña que retrata el mundo literario a través de la historia de Hilario, un escritor frustrado que trabaja de librero. La película propone una mirada a un Madrid genuino, donde convive gente de todo tipo. Más que un simple telón de fondo, Madrid es casi tan protagonista como Hilario, en una historia que funciona como declaración de amor a sus librerías, sus bares y sus noches interminables.

Fotograma de 'Casi todo bien'

La película marca el debut en la dirección de ficción de Andrés Salmoyraghi y Rafael López Saubidet, realizadores con una sólida y extensa trayectoria en el ámbito publicitario en Argentina, México, España y Estados Unidos. A lo largo de su carrera, han dirigido más de 200 anuncios en distintos países, consolidando una mirada creativa forjada desde su temprana pasión por el cine y el sector audiovisual. Su trabajo ha sido reconocido en algunos de los festivales de publicidad más prestigiosos del mundo (CANNES, CLIO, D&AD, SOL, CDED, entre otros) y han sido representados por destacadas productoras internacionales, lo que les ha permitido desarrollar proyectos en múltiples territorios y en diversos idiomas.

En palabras de Andrés Salmoyraghi: “Lo más bonito de la película es que cuenta la historia de alguien común. Hilario no es una persona importante ni alguien de quien uno pensaría que hay que hacer una película, y justamente ahí está la fuerza: en demostrar que las historias sencillas pueden ser profundamente conmovedoras. Para nosotros es muy gratificante y emotivo que el Festival de Málaga reconozca una historia tan libre y tan nuestra. A estas alturas de la vida, poder rodar una película junto a Rafa y Ricardo, sentir que los tres la vivimos como algo propio y verla estrenarse allí, es algo profundamente emocionante. En el fondo, de eso trata Casi Todo Bien: de lo que significa para una persona poder hacer lo que desea. Aunque lo contemos con humor, también estamos hablando de nosotros y del viaje creativo que nos trajo hasta aquí.”

Fotograma de 'Casi todo bien'

"Casi Todo Bien es nuestra primera película -afirmaRafael López Saubidet-. Aunque hemos rodado muchas cosas y uno aprende a manejar ciertas presiones, esta es la primera que sentimos realmente nuestra, y eso te coloca en un lugar muy vulnerable: la lanzas al mundo esperando que a la gente le guste, que se ría, que sienta algo. Es un proceso difícil. Por eso, cuando un festival como el Festival de Málaga te dice que le gusta tu película, es un subidón enorme. La incertidumbre sigue estando, porque no sabes qué va a pasar, pero al menos avanzas con una pequeña cuota extra de seguridad. Además, en ese festival han estado muchas películas que nos encantan, y es muy lindo sentir que ahora formamos parte de ese grupo.”

Casi todo bien está protagonizada por Marcel Borràs (nominado a un Premio Gaudí a mejor actor protagonista por “Incerta Glòria”, “La canción”, “El inmortal”, “Aixó no és Suècia”), Silma López (“FoQ. La nueva generación”, “Valeria”, “Beguinas”), Lorenzo Ferro (ganador de un Premio Cóndor de Plata y de un Premio Sur de la Academia de Cine Argentina a Mejor Actor Revelación por su trabajo en “El Ángel”, “Narcos: México”), Julián Villagrán (ganador de un Goya a Mejor Actor de Reparto por “Grupo 7”, “Superestar”, “El Ministerio del Tiempo”, “Bajo las estrellas”), Secun de la Rosa (ganador de un Feroz y un Ondas a Mejor Actor de Reparto de Serie por “Superestar”, “Aída y vuelta”, “30 monedas”) y Adelfa Calvo (ganadora de un Goya y un Forqué a Mejor Actriz de Reparto por “El autor”, “Los renglones torcidos de Dios”, “En los márgenes”).

Se estrenará el 24 de abril en cines.