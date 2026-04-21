Premis Sant Jordi de Cinematografia 2026: els millors moments de la cerimònia
- La gala d'entrega dels Sant Jordi, organitzada per RNE, s'ha celebrat al Teatre Lliure de Montjuïc
- Pedro Almodóvar ha recollit el premi d'honor i Karla Sofía Gascón, a la trajectòria internacional
El Teatre Lliure de Montjuïc ha acollit la cerimònia d'entrega dels 70a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia que lliura Radio Nacional de España. La periodista Gemma Nierga i l'actriu Sílvia Abril han presentat la gala, que s'ha pogut seguir en directe per La 2Cat i RTVE Play.
La vetllada ha celebrat el sèptim art amb la presència de cineastes, actrius i actors, amb una reivindicació especial pel cinema com una manera de lluitar contra la barbàrie i la guerra.
Amaia Romero i Bárbara Lennie criden: "Pedrooo!"
Un dels moments més destacats de la gala ha estat el lliurament del Premi d'Honor a Pedro Almodóvar, en reconeixement a la seva trajectòria en el cinema contemporani. Les encarregades de lliurar-lo han estat la protagonista de l'últim film del manxec, Bárbara Lennie, conjuntament amb la cantant Amaia Romero, que també debuta a Amarga Navidad. Totes dues han cridat "Pedro!", recreant el mític moment de Penélope Cruz als Oscars.
“El meu cinema és fill de la democràcia“
Almodóvar ha agraït el premi i ha explicat que el seu cinema s'entén com a resultat del moment en què es va originar, en plena transició democràtica: "El meu cinema és fill de la democràcia." El director ha expressat també que no s'imagina una vida sense filmar. "No concebo la meva vida sense fer pel·lícules", ha dit.
El manxec també ha reivindicat el respecte a "tots els drets humans": "Voldria unir la meva veu a la de milers de persones que clamen per la pau a Ucraïna, contra el genocidi de Gaza i per la fi de totes les guerres a Orient Mitjà que ha provocat el deliri del grotesc president nord-americà, vulnerant el dret internacional."
Karla Sofía Gascón contra els 'dracs'
El Premi a la Trajectòria Internacional ha estat per a Karla Sofía Gascón, que ha sorprès el públic amb l'inici del discurs en català.
L'actriu, que ha estat immersa en diverses polèmiques en xarxes socials, ha comparat la seva vida amb la llegenda de Sant Jordi. "Estic a cops d'espasa amb molts dracs cada dia", ha expressat.
“La cultura ens mostra les nostres misèries“
Gascón també ha reivindicat el paper de la cultura als Premis Sant Jordi: "Ens mostra les nostres misèries, encara que molts vulguin ocultar-la i vulguin sotmetre'ns a religions i polítiques".
Els premiats dels Sant Jordi 2026
La 70a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia, lliurats per Ràdio Nacional d'Espanya, ha reconegut el millor del cinema de l'any amb un palmarès encapçalat per Los domingos, d'Alauda Ruiz de Azúa, com a millor pel·lícula espanyola. En l'àmbit internacional, s'ha reconegut el film de Mike Flanagan La vida de Chuck.
En les categories d'interpretació, els premis han distingit Nora Navas i Álvaro Cervantes, així com els internacionals Renate Reinsve i Stellan Skarsgård. El premi a la millor òpera prima ha estat per a Sorda, d'Eva Libertad, una producció participada per RTVE.
En l'àmbit de la indústria cinematogràfica, els Sant Jordi han reconegut la feina de Blanca Aysa, fundadora i directora de l'empresa Plan B, una de les primeres agències de representació de directors de fotografia a Espanya.
Finalment, les Roses de Sant Jordi, escollides per votació popular, han reconegut La cena i Flow com a millors produccions espanyola i internacional, respectivament.