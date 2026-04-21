Nora Navas: "El desig de les dones existeix des que neixem fins que morim"
RNE reconeix l'artista Nora Navas amb el Premi Sant Jordi de Cinematografia a millor actriu del 2026
- Pots veure la gala de la 70a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia a RTVE Play
L'actriu Nora Navas és la guanyadora del Premi Sant Jordi de Cinematografia a millor actriu de l'any 2026. RNE reconeix l'artista catalana per la seva interpretació al film Mi amiga Eva, pel·lícula participada per RTVE. El director de cine i guionista Cesc Gay ha sigut l'encarregat d'entregar el guardó en la gala número 70 dels premis que s'ha celebrat al Teatre Lliure de Montjuïc.
Trajectòria d'or
La trajectòria professional de Navas passa pel teatre, pel cinema i per la televisió. A Televisió Espanyola, la recordem va aparèixer a les sèries Carta a Eva i La luz de Elna. La seva gran actuació a la pel·lícula Pa Negre l'any 2010 va propiciar que rebés un Premi Goya a millor interpretació femenina protagonista, la Concha de Plata a millor actriu al Festival de Cine de Sant Sebastià i un Premi Gaudí a millor actriu. El 2014, l'Acadèmia del Cine Català també la va reconèixer pel seu paper protagonista al film Tots volem el millor per a ella. El 2022, Navas obté el seu segon Goya, en aquest cas a millor interpretació femenina de repartiment, per la pel·lícula Libertad.
'Mi amiga Eva': reivindicació del desig de la dona
Mi amiga Eva, escrita i dirigida per Cesc Gay juntament amb Eduard Sola, també ha sigut guardonada amb un Premi Gaudí a millor guió original. Mitjançant una comèdia romàntica, la trama explica la història d'Eva, una dona de 50 anys casada de fa 20 i amb dos fills adolescents.
Un viatge de feina li fa veure que ja no és feliç al seu matrimoni i que vol tornar a enamorar-se. Eva passa una nit màgica amb un desconegut i així inicia una nova vida de soltera en la cerca d'un nou amor de veritat que potser no trobarà, però al qual tampoc vol renunciar.
“Tots som incongruents“
Nora Navas dedica el premi Sant Jordi a totes les dones i homes que li han dit "jo soc Eva". "Tots som incongruents, tots som valents però temerosos, i tots som iguals. El desig de les dones existeix des que neixem fins el dia que morim i ens pertany a nosaltres", ha afirmat.
La dificultat de la comèdia
La protagonista de Mi amiga Eva, Nora Navas, assegura que l'actor Javier Cámara li va dir al principi de les gales: "Ui, una comèdia? Et passaràs per moltes gales i no et menjaràs res". Navas ha aprofitat per respondre a Cámara: "Doncs m'emporto el Sant Jordi, Javier". L'actriu, que acaba d'entrar al món de la comèdia, s'adona de la dificultat d'aquest format.
Nora Navas a 'I ara què?'
Nora Navas va visitar el passat 10 de març el programa de La 2Cat I ara què, que precisament condueix Sílvia Abril, una de les presentadores de la 70a edició dels Premis Sant Jordi. Juntament amb el presentador de televisió Santi Millán, Navas estrenava el nou format dirigit per Eva Merseguer. L'actriu va parlar sobre com es torna a aprendre a lligar després de mitja vida en parella, entre altres temes.