Carme Elías: "Aneu sempre al teatre. El teatre és vida"
- L'actriu Carme Elías recull la Menció Especial dels Premis Sant Jordi per la seva trajectòria interpretativa
La 70a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia 2026 reconeix l'actriu Carme Elías amb una Menció Especial. L'artista ha recollit el distintiu a la gala celebrada aquest 21 d'abril de 2026 al Teatre Lliure de Montjuïc. El guardó posa en valor la trajectòria interpretativa d'Elías, basada en la sensibilitat, el rigor i una forma molt personal d'abordar els personatges, tant al cinema com als escenaris.
Menció especial
Aquest reconeixement coincideix amb la celebració dels 50 anys de Ràdio 4 i neix amb la voluntat de destacar allò que perdura: les veus, les mirades i la forma de fer que acaben formant part de la memòria cultural. Carme Elías encarna tots aquests valors.
No és la primera vegada que l'actriu catalana és guardonada als Premis Sant Jordi. L'any 2008 ja va ser reconeguda com a millor actriu espanyola per la pel·lícula Camino. A les vitrines d'Elías també ressalta el Premi Goya a millor actriu protagonista el 2008 pel seu paper també al film dirigit per Javier Fesser, la Medalla d'Or al Mèrit en les Belles Arts 2022 i la Medalla d'Or al Mèrit Cultural de Barcelona 2026.
Revindicació del teatre
Les actrius catalanes Sílvia Marsó i Carme Sansa han sigut les encarregades de fer l'entrega del premi a Carme Elías a la 70a gala dels Premis Sant Jordi de Cinematografia. "És una actriu immensa, una dona molt especial", ha descrit Sansa, just abans de fer el lliurament del guardó.
Elías ha assegurat al discurs que "tenia una xuleta preparada, però l'he perdut. És el meu dia a dia", ha afegit. L'artista ha aprofitat per recordar: "Públic, aneu sempre al teatre. El teatre és vida".
L'alzhèimer
Docu 2, el programa de documentals presentat per Alícia Sánchez, va oferir la pel·lícula Mentre siguis tu. El film, dirigit per Claudia Pinto, plasma l'últim viatge conscient de Carme Elías, recentment diagnosticada d'Alzhèimer. L'obra és un joc de miralls constant i una invitació contundent a viure el present, un pacte d'amor i d'amistat. Els personatges que Elías ha interpretat al llarg de la seva trajectòria professional l'acompanyen en aquest tràngol mentre les fronteres entre ficció i realitat s'esvaeixen.