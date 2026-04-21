Pedro AlmodÃ³var, Premi d'Honor als Premis Sant Jordi: "No concebo la meva vida sense fer pelÂ·lÃcules"
- El Premi d'Honor reconeix el director Pedro Almodóvar per la seva mirada i trajectòria única que ha marcat el cinema contemporani
- Amarga Navidad, L'última pel·lícula del cineastacompetirà per la Palma d'Or al Festival de Cannes
Entre aplaudiments i el públic dempeus, el director de cinema Pedro Almodóvar ha recollit el Premi d'Honor a la 70a edició dels Premis Sant Jordi de Cinematografia de RNE. Almodóvar ha agraït rebre aquest guardó i assegura que és com premiar la seva vida per haver seguit la seva vocació de fer cinema: "No concebo la meva vida sense fer pel·lícules i tampoc concebo el meu futur sense elles."
“ Sense democràcia no hauria pogut fer cap de les pel·lícules que he fet“
Pedro Almodóvar explica que com va començar en el món del cinema als anys 80, quan la democràcia acabava d'arribar a Espanya, va poder fer films amb llibertat: "El meu cinema és fill directe d'aquesta llibertat. Sense democràcia no hauria pogut fer cap de les pel·lícules que he fet". De fet, trencar les normes i seguir el seu instint han fet, entre altres aspectes, que Almodóvar sigui on és ara. "No he calculat res", ha apuntat. "Només volia explicar històries d'acord amb la meva mentalitat i des del meu punt de vista, encara que no fos a vegades al gust de tots."
El director també ha reivindicat el respecte a "tots els drets humans": "Voldria unir la meva veu a la de milers de persones que clamen per la pau a Ucraïna, contra el genocidi de Gaza i per la fi de totes les guerres a Orient Mitjà que ha provocat el deliri del grotesc president nord-americà, vulnerant el dret internacional."
La cantant Amaia Romero i l'actriu Bárbara Lennie, que han participat en la darrera pel·lícula del director manxec Amarga Navidad, han entregat el guardó al cineasta des del Teatre Lliure de Barcelona. En el seu discurs, Almodóvar ha assegurat que està feliç de ser a la ciutat: "Estic desitjant que se m'ocorri una altra pel·lícula per poder tornar a rodar aquí."
La seva trajectòria
Des dels seus inicis en el món del cinema fins a la seva darrera pel·lícula, Amarga Navidad, que està seleccionada per competir per la Palma d'Or al Festival de Cannes, Almodóvar continua sent una de les figures espanyoles més influents i reconeixibles en el panorama internacional. Amb els seus films ha construït un univers propi on conviuen el melodrama, l’humor, la provocació i una estètica visual molt marcada.
Pedro Almodóvar iniciar la seva trajectòria en plena Movida madrilenya amb obres provocadores com Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, i aviat va consolidar una veu pròpia amb pel·lícules com Entre tinieblas i La ley del deseo. Als anys 80 i 90, obres com ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, Mujeres al borde de un ataque de nervios i Tacones lejanos, el van situar definitivament en el panorama internacional, però el reconeixement mundial va arribar-li va guanyar l’Oscar a la millor pel·lícula internacional amb Todo sobre mi madre i l’Oscar al millor guió original per Hable con ella.
Des d’aleshores, la filmografia del director ha continuat evolucionant amb títols com Volver, La mala educación, Los abrazos rotos, La piel que habito, Dolor y gloria i Madres paralelas. El seu cinema destaca per la força dels personatges femenins i per la manera d’abordar temes com la identitat, el desig i la memòria. Amb el temps ha anat incorporant un to més reflexiu i emocional, però sempre fidel a una manera de mirar molt pròpia i una posada en escena molt cuidada i colorista.
Reconeixements
A banda dels Oscars per Todo sobre mi madre i Hable con ella, també ha rebut altres guardons del cinema mundial, com el Lleó d'Or a la Mostra de Venècia, el premi d'Honor de l'Acadèmia del Cinema Europeu i múltiples premis de Cannes i dels Globus d’Or. També ha aconseguit deu premis Goya i nombrosos guardons en la història dels Premis Sant Jordi: un premi a millor pel·lícula per ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, cinc Roses de Sant Jordi i un premi especial del jurat. Ara en suma un altre: el Premi d'Honor que reconeix tota la seva trajectòria.