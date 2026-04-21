Álvaro Cervantes, millor actor als Premis Sant Jordi amb 'Sorda': "Dubto que em torni a passar alguna cosa així"
- Álvaro Cervantes ha sigut reconegut com a millor actor espanyol als Premis Sant Jordi 2026 per la seva interpretació a Sorda
- La pel·lícula dirigida per Eva Libertad, i participada per RTVE, ha sigut considerada la millor òpera prima
El català Álvaro Cervantes ha estat seleccionat com a millor actor als Premis Sant Jordi de Cinematografia de RNE per la seva interpretació a la pel·lícula Sorda. El film, dirigit per Eva Libertad i participat per RTVE, també ha aconseguit el guardó a millor òpera prima.
“El viatge és increïble“
Durant el discurs, Cervantes, ha comentat que Sorda li està donant moltes alegries: "Dubto que em torni a passar alguna cosa així amb una pel·lícula". L'intèrpret, natural del barri de Poblenou, també va guanyar Goya al millor actor de repartiment 2026, per aquesta mateixa pel·lícula, un Premi Gaudí i va ser el millor actor al Festival de Màlaga. "El viatge és increïble", afegeix.
L'actor català ha volgut fer un agraïment especial al públic, que no només ha anat a mirar la pel·lícula sinó que va al cinema: “A vegades costa molt que el públic s’apropi a les sales, però crec que ho estem aconseguint.”
“'Sorda' és una mostra del poder transformador del cinema“
Per la seva part, Eva Libertad ha remarcat que Sorda "és una mostra del poder transformador del cinema” perquè, gràcies a la pel·lícula, l'Assemblea Regional de Múrcia ha aprovat per primer cop un protocol per assistir dones sordes durant el part als hospitals.
Conscient que el cinema apropa històries desconegudes al públic, la directora ha dedicat el premi a les dones sordes: “Em van obrir el seu cor i em van explicar les seves vivències perquè jo pogués explicar la història d’Ángela. Dones que intenten procurar-se una vida digna i bonica en un món que a vegades és hostil per a elles."
Sorda, una oda a la inclusió
Sorda és la primera pel·lícula espanyola protagonitzada per una actriu sorda, Miriam Galo, que va fer-se amb el Goya a millor actriu revelació. La pel·lícula explica la història d’Àngela, una dona sorda que espera un nadó amb Héctor, la seva parella oient. L’embaràs fa aflorar les seves pors davant la maternitat, especialment sobre com podrà comunicar-se amb la seva filla. L’arribada de la nena altera la relació de parella i porta l’Àngela a afrontar la criança en un món que no està fet per a ella. El film explora així els desafiaments que sorgeixen dins la parella en afrontar la maternitat i la paternitat, intensificats pel contacte entre el món sord i el món oient.
El film parteix del curtmetratge homònim, nominat als Premis Goya el 2023 i dirigit per Eva Libertad i Nuria Muñoz. El curt, també protagonitzat per Miriam Garlo, germana d’Eva Libertad a la vida real, va tenir una acollida excepcional: va ser seleccionat en més de 110 festivals nacionals i internacionals i va rebre més de 60 premis.
Reconeixements
La pel·lícula dirigida per Eva Libertad va triomfar al Festival de Màlaga, on va obtenir la Bisnaga d’Or a millor pel·lícula espanyola. També es va emportar tres guardons als Premis Goya 2026: per a la seva directora i per als seus dos protagonistes. A més, no només va ser l´únic film espanyol present a la Berlinale, sinó que també va guanyar-hi dos premis: el del públic i el premi independent Arthouse Cinema Award. A aquests reconeixements, Sorda suma dos més als Premis Sant Jordi: el de millor actor i el de millor òpera prima.