Karla Sofía Gascón: "La cultura ens mostra les nostres misèries"
L'actriu Karla Sofía Gascón, coneguda pel seu paper protagonista a la pel·lícula Emilia Pérez, rep el Premi a la Trajectòria Internacional a la 70a edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia. El guardó reconeix l'impacte del seu treball i la projecció global de la seva carrera artística per Europa i Llatinoamèrica.
Gascón ha revindicat el paper de la cultura als Premis Sant Jordi: "Ens mostra les nostres misèries, encara que molts vulguin ocultar-la i vulguin sotmetre'ns a religions i polítiques", diu. L'actriu ha explicat bromejant que "com a la llegenda de Sant Jordi estic a cops d'espasa amb molts dracs tots els dies".
"Vull dedicar aquest premi a tantíssims actors que lluitem tots els dies"
Gascón ha explicat a la gala que la defineix la passió per la feina que fa i l'haver treballat moltes vegades per amor a l'art. "Vull dedicar aquest premi a tantíssims actors que lluitem tots els dies per tirar endavant, per fer el que més ens agrada", ha dit, reivindicant el paper dels actors.
L'auge de la seva carrera
La seva introducció al cinema internacional va arribar amb Emilia Pérez, la pel·lícula de Jacques Audiard que va rebre 13 nominacions als Premis Oscar 2025, un rècord històric per una producció de parla no anglesa. Gascón, malgrat les crítiques rebudes després de la seva polèmica amb antigues publicacions a X, va destacar per la seva nominació a Millor Actriu. Aquest treball va evidenciar la seva capacitat per afrontar reptes interpretatius de gran exigència.
En l'actualitat, Karla Sofía Gascón participa a projectes rodats tant a Europa com a Llatinoamèrica. Entre les seves últimes feines a Europa destaquen Scuola di seduzione, estrenada l'1 d'abril, Trinidad, el western previst per aquest any, i el thriller The Life Lift, dirigit per Stefania Rossella Grassi. Paral·lelament, l'actriu forma part de l'adaptació cinematogràfica de Las malas, un projecte dirigit per Amando Bó que reforça la seva presència al cinema llatinoamericà de projecció internacional.
El premi a la seva trajectòria
L'any passat, malgrat que no es va poder celebrar degut a l'apagada general, Emília Pérez va guanyar el Premi Rosa de Sant Jordi a Pel·lícula Estrangera. En aquesta ocasió, a la 70a edició dels Premis Sant Jordi l'actriu recull el reconeixement a la seva trajectòria internacional, no només per les fites assolides, sinó també pel seu creixement actual i la seva sòlida presència en la indústria.