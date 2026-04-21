La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 21 de abril con Maxi Iglesias como invitado

Tras la sorpresa de recibir al hijo de Diego Armando Maradona como invitado, además del cantaor Miguel Poveda, David Broncano recibe ahora a un habitual de la casa. El actor Maxi Iglesias es el invitado de hoy en La Revuelta para presentar la segunda temporada de la serie Punto Nemo. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones de colaboradores y programas completos de La Revuelta.

Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta, en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid, rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Maxi Iglesias vuelve a La Revuelta El actor madrileño, uno de los rostros más populares del cine y la televisión de nuestro país en los últimos años, se incorpora a la segunda temporada de Punto Nemo, cuya primera temporada ya fue presentada en La Revuelta por Óscar Jaenada y Alba Flores. Y Maxi Iglesias llega al programa en medio de los rumores de su supuesta relación con la actriz Aitana Sánchez-Gijón, quien también ha visitado el programa en diversas ocasiones. ¿Hablará de ello con David Broncano? 25.31 min La Revuelta | El reto interpretativo de Maxi Iglesias y Juana Acosta