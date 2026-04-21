La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 21 de abril con Maxi Iglesias como invitado
- El actor vuelve a La Revuelta para presentar la segunda temporada de la serie a la que se acaba de incorporar
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con Diego Armando Maradona Jr. y Miguel Poveda
Tras la sorpresa de recibir al hijo de Diego Armando Maradona como invitado, además del cantaor Miguel Poveda, David Broncano recibe ahora a un habitual de la casa. El actor Maxi Iglesias es el invitado de hoy en La Revuelta para presentar la segunda temporada de la serie Punto Nemo. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma gratuita de todas las entrevistas, actuaciones musicales, secciones de colaboradores y programas completos de La Revuelta.
Además, recuerda que puedes conseguir entradas gratis para ir como público a la grabación de La Revuelta, en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid, rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Maxi Iglesias vuelve a La Revuelta
El actor madrileño, uno de los rostros más populares del cine y la televisión de nuestro país en los últimos años, se incorpora a la segunda temporada de Punto Nemo, cuya primera temporada ya fue presentada en La Revuelta por Óscar Jaenada y Alba Flores. Y Maxi Iglesias llega al programa en medio de los rumores de su supuesta relación con la actriz Aitana Sánchez-Gijón, quien también ha visitado el programa en diversas ocasiones. ¿Hablará de ello con David Broncano?
Ser hijo de Maradona, “el ausente más presente”
Diego Armando Maradona Sinagra, primogénito del histórico futbolista argentino, conversó con David Broncano sobre su infancia como hijo no reconocido de ‘El Diego’, de cómo establecieron por fin un vínculo familiar a sus 29 años y de cómo sobrellevar el duelo tras la muerte de un padre que es “el ausente más presente” en una ciudad como Nápoles y en un país como Argentina. “Mi viejo fue el ser humano que más disfrutó. Pasó por momentos difíciles, como todos, pero siempre se hizo cargo de sus equivocaciones. Pagó por sus errores y no lastimó a nadie, pero a él si lo lastimaron”, expresaba el hijo de D10S en La Revuelta.