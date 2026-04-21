Armengol endurece el reglamento del Congreso y advierte al diputado de Vox que se le expulsará un mes si reincide

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, quiere evitar que se produzcan situaciones como la de la semana pasada, en que el diputado de Vox José María Sánchez se encaró con una letrada de las Cortes y después con el vicepresidente de la Cámara, Alfonso González de Celis. Por ese motivo, la presidenta del Congreso de los diputados ha propuesto modificar el reglamento para poder hacer frente a este tipo de situaciones de forma más eficaz.

Al diputado, que el pasado 14 de abril fue llamado al orden en varias ocasiones y después expulsado del hemiciclo, se le aplicó el artículo 104 del reglamento de la Cámara, y se le prohibió asistir a la siguiente sesión. Este martes la mesa del Congreso ha debatido cuál debería ser el modo a proceder para evitar que vuelvan a suceder hechos como este. Y aunque los grupos presentes en la mesa coinciden en condenar lo ocurrido, sus propuestas son muy diferentes.

“🔴La presidenta del Congreso de los Diputados lleva por sorpresa a la reunion de la Mesa una propuesta de acuerdo tras el incidente que protagonizó la semana pasada un diputado de Vox



▪️El diputado se subió al estrado y se encaró con la Presidencia de la Camara



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La propuesta de Armengol, presentada por sorpresa, pide rebajar la tensión en el hemiciclo y advierte que este tipo de conductas "no serán toleradas" y si se repiten, serán reprendidas de la forma más contundente. En vez de aplicar el artículo 104 del Reglamento, como en esta ocasión, se aplicará el 106, que conlleva la suspensión de la condición de parlamentario de un mes, prorrogable.

Además se propone a los grupos estudiar una "posible mejora" del reglamento para dar a la cámara "una herramienta más eficaz" para dar respuesta a las situaciones de conflictividad que puedan suceder en la Cámara. También que "sería recomendable analizar las formas de mejora en la convivencia en el recinto parlamentario".

Según el texto, los ataques al parlamento "son la antesala de auténticos ataques a la democracia". Por lo que piden "una reflexión sobre la senda iniciada y condenar de forma enérgica la actuación y los intentos de intimidar" protagonizados por el diputado de Vox.

La presidencia de la Cámara dice que "no nos encontramos ante un hecho aislado" La propuesta de la presidencia de la cámara critica con contundencia la actuación del diputado Sánchez García y lo enmarca en un contexto de "constantes intentos por alterar el normal funcionamiento de los órganos parlamentarios. Afirma que es "frecuente" que este parlamentario profiera descalificaciones a los miembros de la Cámara, "siendo uno de los diputados que más veces son llamados al orden, tanto en Pleno como en Comisión". E insiste en que no es la primera vez que una sesión plenaria "se desarrolla en un ambiente de crispación", por lo que entienden que existe "una táctica para socavar el funcionamiento del parlamento a base de generar altercados". Estos ataques, dice este texto, no son casuales, sino el inicio de "una coreografía que siempre acaba igual: con un ataque frontal a la democracia". Por ello, no consideran que lo sucedido hace una semana constituya una "simple falta de educación" o una "vulneración de la cortesía parlamentaria".