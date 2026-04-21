Real Madrid - Alavés, en directo hoy el partido de la jornada 33 de Liga

El Real Madrid recibe este martes al Alavés en la jornada 33 de Liga, que se celebra entre semana después de la final de Copa del Rey. Los 'blancos' están ante sus últimas balas de intentar acortar distancias con el líder de la competición, el FC Barcelona, al que tienen a 9 puntos, cuando restan siete jornadas para el final.

La previa

Una semana han tenido los futbolistas de Álvaro Arbeloa para digerir la dura eliminación de Champions League ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, una de las últimas esperanzas que le quedaban aún en la que va camino de ser la segunda campaña seguida sin títulos.

Además, la plantilla se tendrá que enfrentar al examen de su afición, que ya les ha pitado en varias ocasiones a lo largo de una campaña que está siendo para olvidar.

El Real Madrid lleva una racha de tres derrotas y un empate en los últimos partidos que ha disputado entre Liga y la Champions League. Un mes de mayo que está siendo aciago para sus intereses y en el que ha finiquitado su presencia en Europa y tirado por la ventana casi todas sus opciones de Liga.

Las malas sensaciones comenzaron con la derrota en Son Moix ante el Mallorca, por 2-1, en un duelo en que se vio un equipo sin alma. Pocos días después llegó la cita ante el Bayern en el Bernabéu, donde mostraron mejor imagen, pero terminaron perdiendo igual (1-2).

Luego volvió la competición liguera, donde volvieron a pinchar ante el Girona (1-1), de nuevo en casa. Y de nuevo, mostrando una pésima imagen en su juego. Fue un preludio de un nuevo tropiezo en el Allianz Arena, donde volvió a mostrar mejoría en su fútbol, pero que sirvió de poco ante los bávaros (4-3). Esta derrota terminó por confirmar lo que será, casi con total seguridad, un nuevo año en blanco de los madridistas.