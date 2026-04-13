Pedro Almodóvar, Premi d'Honor dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2026
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia reconeixen amb els Premi d'Honor el director de cinema Pedro Almodóvar, una de les figures més influents i reconeixibles del cinema internacional. Amb una obra inconfusible, ha construït un univers propi on conviuen el melodrama, l’humor, la provocació i una estètica visual molt marcada.
Va iniciar la seva trajectòria en plena Movida madrilenya amb films irreverents i provocadors com 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón', i aviat va consolidar una veu pròpia amb pel·lícules com 'Entre tinieblas' i 'La ley del deseo'. Als anys 80 i 90, obres com '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' i 'Tacones lejanos', el van situar definitivament en el panorama internacional.
El reconeixement mundial va arribar amb 'Todo sobre mi madre', que li va valer l’Oscar a la millor pel·lícula internacional, i 'Hable con ella', amb la qual va guanyar l’Oscar al millor guió original. Des d’aleshores, la seva filmografia ha continuat evolucionant amb títols com 'Volver', 'La mala educación', 'Los abrazos rotos', 'La piel que habito', 'Dolor y gloria' i 'Madres paralelas', que reflecteixen una mirada cada cop més íntima sense renunciar a la seva identitat.
Al llarg de la seva carrera ha rebut alguns dels principals guardons del cinema mundial com el Lleó d'Or a la Mostra de Venècia, així com múltiples premis de Cannes, Globus d’Or i Goya. També ha rebut nombrosos guardons en la història dels Premis Sant Jordi: un premi a millor pel·lícula per '¿Qué he hecho yo para merecer esto?', cinc Roses de Sant Jordi i un premi especial del jurat, consolidant-se com una figura clau del cinema europeu i mundial.
El seu cinema destaca per la força dels personatges femenins i per la manera d’abordar temes com la identitat, el desig i la memòria. Amb el temps ha anat incorporant un to més reflexiu i emocional, però sempre fidel a una manera de mirar molt pròpia i una posada en escena molt cuidada i colorista.
Des dels seus inicis fins a la seva obra més recent, 'Amarga Navidad', Almodóvar continua demostrant una capacitat poc habitual per reinventar-se sense perdre l’essència. Una trajectòria sòlida i coherent que el consolida com un dels gran directors del cinema europeu.
Aquest premi se suma al palmarès de l'edició dels Premis Sant Jordi 2026. El jurat professional ha atorgat el premi a la millor pel·lícula espanyola a 'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, i el de millor producció estrangera a 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan. En l'àmbit interpretatiu, han estat reconeguts Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve i Stellan Skarsgård. El premi a la millor òpera prima ha estat per a 'Sorda', d'Eva Libertad, també participada per RTVE.
Pel que fa a la votació del públic -les Roses de Sant Jordi-, els reconeixements han estat per a 'La cena' i 'Flow', com a millor pel·lícula espanyola i internacional, respectivament. El Premi a la Indústria ha recaigut en Blanca Aysa, de Plan B, i el Premi a la Trajectòria Internacional ha estat per Karla Sofia Gascón. A més, Carme Elias ha rebut una Menció Especial.
Els guardons es lliuraran el pròxim 21 d'abril al Teatre Lliure de Barcelona, en una gala molt especial que commemorarà els 70 anys d'història dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia i els 50 anys de Ràdio 4.