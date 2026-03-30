Blanca Aysa, Premi Sant Jordi de la Indústria 2026 per 25 anys connectant talent i producció
- La fundadora de Plan B ha contribuït a professionalitzar el sector i a connectar directors de fotografia amb produccions nacionals i internacionals
La 70a edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia afegeix al palmarès el guardó a la Indústria Cinematogràfica, que enguany reconeix Blanca Aysa, fundadora i directora de l'empresa Plan B, la primera agència de representació de directors de fotografia a Espanya.
Aysa ha contribuït a situar la direcció de fotografia al lloc que li correspon dins la indústria: un àmbit essencial en la construcció del relat visual, però sovint allunyat del focus mediàtic.
Des de la creació de la seva agència l'any 2001 -la primera especialitzada en aquest camp a Espanya- ha impulsat un model pioner que ha ajudat a professionalitzar el sector i a projectar internacionalment els seus representats. Avui, Plan B treballa amb una selecció de directors de fotografia d'arreu del món i actua com a nexe entre talent i producció.
El recorregut d'Aysa no respon a un patró habitual. Abans de fundar Plan B, va treballar com a hostessa de vol a British Airways, al Gran Premi de MotoGP de Montmeló amb el RACC i amb Javier Mariscal durant sis anys. La seva etapa de formació a la RIA Images Agency de Los Angeles va ser clau per entendre el sector i posar les bases del seu projecte.
El guardó a la Indústria Cinematogràfica és un reconeixement a una feina sovint invisible, però imprescindible perquè el cinema existeixi tal com el veiem.
Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2026
El Premi a la Indústria se suma al palmarès de l'edició dels Premis Sant Jordi 2026. El jurat professional ha atorgat el premi a la millor pel·lícula espanyola a 'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, i el de millor producció estrangera a 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan. En l'àmbit interpretatiu, han estat reconeguts Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve i Stellan Skarsgård. El premi a la millor òpera prima ha estat per a 'Sorda', d'Eva Libertad, també participada per RTVE.
Pel que fa a la votació del públic -les Roses de Sant Jordi-, els reconeixements han estat per a 'La cena' i 'Flow', com a millor pel·lícula espanyola i internacional, respectivament.
En els pròxims dies es faran públics el Premi d'Honor i el Premi a la Trajectòria.
Els guardons es lliuraran el pròxim 21 d'abril al Teatre Lliure de Barcelona, en una gala molt especial que commemorarà els 70 anys d'història dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia.