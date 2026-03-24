'La cena' i 'Flow', premis Roses de Sant Jordi de Cinematografia 2026
- Les Roses de Sant Jordi s’atorguen per votació popular
- Els guardons es lliuraran el pròxim 21 d’abril al Teatre Lliure de Barcelona
Els Premis Sant Jordi de Cinematografia RNE 2026 incorporen al seu palmarès el veredicte de les Roses de Sant Jordi, que en aquesta 70a edició han reconegut les pel·lícules 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, i 'Flow', del director letó Gints Zilbalodis.
La Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula espanyola ha estat per a 'La cena', una comèdia amb rerefons històric basada en l’obra teatral 'La cena de los generales'. Ambientada dues setmanes després de la Guerra Civil, la pel·lícula segueix el pla de fugida d’un grup de republicans empresonats, entre ells un jove tinent, un maître i diversos cuiners, obligats a preparar un sopar per a Franco i els seus generals a l’Hotel Palace.
Protagonitzada per Mario Casas i Alberto San Juan, i participada per RTVE, la pel·lícula combina humor i mirada crítica, i ha estat reconeguda amb el Goya al millor guió adaptat 2026.
La Rosa de Sant Jordi a la millor pel·lícula estrangera ha estat per a 'Flow', una producció europea dirigida per Gints Zilbalodis. El film, sense diàlegs, segueix un gat solitari en un món inundat que es veu obligat a col·laborar amb altres animals per sobreviure.
Amb una aposta narrativa i visual singular, 'Flow' ha estat àmpliament aclamada per la crítica i ha acumulat reconeixements internacionals, entre els quals destaquen l’Òscar a la millor pel·lícula d’animació, el Globus d’Or i el premi a millor pel·lícula animada als Annie Awards.
Premis Sant Jordi de Cinematografia 2026
Les Roses de Sant Jordi se sumen al palmarès dels Premis Sant Jordi de Cinematografia de RNE, que aquest any celebren la seva 70a edició i es consoliden com un dels jurats de crítica cinematogràfica més prestigiosos de l’Estat.
El jurat professional ha atorgat el premi a la millor pel·lícula espanyola a 'Los domingos', d’Alauda Ruiz de Azúa, i el de millor producció estrangera a 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan. En l’àmbit interpretatiu, han estat reconeguts Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve i Stellan Skarsgård. El premi a la millor òpera prima ha estat per a 'Sorda', d’Eva Libertad, també participada per RTVE. En els pròxims dies es faran públics el Premi d’Honor, el Premi a la Trajectòria i el Premi a la Indústria, que completaran el palmarès d’aquesta edició.
Els guardons es lliuraran el pròxim 21 d’abril al Teatre Lliure de Barcelona, en una gala molt especial que commemorarà els 70 anys d’història dels Premis Sant Jordi de Cinematografia RNE.