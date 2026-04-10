Carme Elias, menció especial dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2026
- El guardó reconeix una manera d’entendre la interpretació basada en la sensibilitat i el rigor
- Els premis es lliuren el 21 d'abril en una gala al Teatre Lliure de Barcelona
Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia reconeixen Carme Elias amb una menció especial en la seva 70a edició, posant en valor una trajectòria interpretativa construïda des de la sensibilitat, el rigor i una manera molt personal d’abordar els personatges, tant en el cinema com sobre els escenaris.
Aquest reconeixement es vincula al 50è aniversari de Ràdio 4 i vol destacar una manera d’entendre la interpretació que connecta amb aquest mateix recorregut: una pràctica sostinguda en el temps, honesta i coherent.
Carme Elias ha desenvolupat una manera pròpia d’estar en escena, allunyada d’artificis i basada en el gest contingut, la mirada i el detall, donant vida a personatges plens de matisos que han deixat una empremta profunda, amb interpretacions reconegudes en cinema, televisió i teatre al llarg de dècades de trajectòria.
En una edició especialment significativa, aquest reconeixement neix també de la voluntat de fer valdre allò que perdura: les veus, les mirades i les maneres de fer que acaben formant part de la memòria cultural. Un gest que celebra no només el que Carme Elias ha fet, sinó també com ho ha fet.
Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2026
Aquest premi se suma al palmarès de l'edició dels Premis Sant Jordi 2026. El jurat professional ha atorgat el premi a la millor pel·lícula espanyola a 'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, i el de millor producció estrangera a 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan. En l'àmbit interpretatiu, han estat reconeguts Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve i Stellan Skarsgård. El premi a la millor òpera prima ha estat per a 'Sorda', d'Eva Libertad, també participada per RTVE.
Pel que fa a la votació del públic -les Roses de Sant Jordi-, els reconeixements han estat per a 'La cena' i 'Flow', com a millor pel·lícula espanyola i internacional, respectivament. El Premi a la Indústria ha recaigut en Blanca Aysa, de Plan B, i el Premi a la Trajectòria Internacional ha estat per Karla Sofia Gascón.
En els pròxims dies es farà públic el Premi d'Honor
Els guardons es lliuraran el pròxim 21 d'abril al Teatre Lliure de Barcelona, en una gala molt especial que commemorarà els 70 anys d'història dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia.