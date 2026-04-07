Karla Sofía Gascón, Premi Sant Jordi a la Trajectòria Internacional 2026
- Amb nous projectes a Europa i Llatinoamèrica, l'actriu amplia la seva presència internacional i referma una carrera en plena expansió
- La interpretació a 'Emilia Pérez' va marcar un punt d'inflexió, situant-la en el focus del cinema internacional i generant una repercussió extraordinària
En el marc de la 70a edició dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia es distingeix Karla Sofía Gascón amb el Premi a la Trajectòria Internacional, en reconeixement a l'impacte del seu treball i a la projecció global que ha assolit la seva carrera en un moment de plena expansió.
La seva interpretació a 'Emilia Pérez' va marcar un punt d'inflexió, situant-la en el focus del cinema internacional i generant una repercussió extraordinària tant per la complexitat del personatge com per la intensitat i el risc assumit en pantalla. Un treball que va evidenciar la seva capacitat per afrontar reptes interpretatius de gran exigència i construir personatges amb una forta identitat pròpia.
Actualment, Gascón desenvolupa una intensa activitat internacional que articula la seva carrera entre Europa i Llatinoamèrica. Als seus rodatges a Europa, com 'Scuola di seduzione', i l'estrena prevista del western 'Trinidad', se sumen nous projectes com el thriller 'The Life Lift'. En paral·lel, participa en l'adaptació cinematogràfica de 'Las malas', dirigida per Armando Bó, un projecte de forta dimensió autoral que reforça la seva presència en el cine llatinoamericà de projecció internacional.
Aquesta diversificació de registres -del drama a la comèdia i el thriller- i la seva implicació en produccions de diferents contextos culturals consoliden una trajectòria en plena expansió, marcada per la versatilitat i l'ambició creativa.
Els premis Sant Jordi han volgut reconèixer una trajectòria que no es defineix únicament per les fites assolides, sinó pel seu impuls cap endavant: una carrera que creix, s'arrisca i es projecta amb ambició en el panorama cinematogràfic contemporani.
Amb aquest guardó, els Premis Sant Jordi posen en valor una intèrpret que ha sabut transformar el reconeixement en oportunitat, ampliant horitzons i consolidant una presència cada vegada més sòlida en la indústria internacional.
Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2026
Aquest premi se suma al palmarès de l'edició dels Premis Sant Jordi 2026. El jurat professional ha atorgat el premi a la millor pel·lícula espanyola a 'Los domingos', d'Alauda Ruiz de Azúa, i el de millor producció estrangera a 'La vida de Chuck', de Mike Flanagan. En l'àmbit interpretatiu, han estat reconeguts Nora Navas, Álvaro Cervantes, Renate Reinsve i Stellan Skarsgård. El premi a la millor òpera prima ha estat per a 'Sorda', d'Eva Libertad, també participada per RTVE.
Pel que fa a la votació del públic -les Roses de Sant Jordi-, els reconeixements han estat per a 'La cena' i 'Flow', com a millor pel·lícula espanyola i internacional, respectivament.
El Premi a la Indústria ha recaigut en Blanca Aysa, de Plan B, i els pròxims dies es farà públic el Premi d'Honor.
Els guardons es lliuraran el pròxim 21 d'abril al Teatre Lliure de Barcelona, en una gala molt especial que commemorarà els 70 anys d'història dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia.