Los periodistas de TVE Cristina Olea y José Antonio Guardiola, finalistas junto a Mikel Ayestaran del Premio Cirilo Rodríguez

Los corresponsales de Televisión Española Cristina Olea y José Antonio Guardiola son finalistas, junto al periodista especializado en Oriente Medio Mikel Ayestaran, del XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, según ha informado este martes la Asociación de Periodistas de Segovia (APS), que concede los galardones.

El ganador se conocerá el próximo 22 de mayo en una gala en el Parador de Segovia, tras una última reunión del jurado, que encabeza el presidente de la APS, Miguel Ángel López.

El premio está dotado con 8.000 euros para el vencedor y 2.000 euros para cada uno de los otros dos finalistas. Además, los tres recibirán ‘La Lente de la Tierra’, una pieza de la Real Fábrica de Cristales de La Granja representativa del galardón.

En la víspera de la entrega del premio, tendrán lugar las jornadas Periodismo en lo Global que organiza la APS en colaboración con la Universidad de Valladolid, en las que participarán Olea, Ayestaran y Guardiola, entre otros ponentes.

Guillem Ferrerons