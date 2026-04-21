Los periodistas de TVE Cristina Olea y José Antonio Guardiola, finalistas junto a Mikel Ayestaran del Premio Cirilo Rodríguez
- El ganador se conocerá el 22 de mayo en una gala en Segovia
- El premio está dotado con 8.000 euros para el vencedor y 2.000 euros para cada uno de los otros dos finalistas
Los corresponsales de Televisión Española Cristina Olea y José Antonio Guardiola son finalistas, junto al periodista especializado en Oriente Medio Mikel Ayestaran, del XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, según ha informado este martes la Asociación de Periodistas de Segovia (APS), que concede los galardones.
El ganador se conocerá el próximo 22 de mayo en una gala en el Parador de Segovia, tras una última reunión del jurado, que encabeza el presidente de la APS, Miguel Ángel López.
El premio está dotado con 8.000 euros para el vencedor y 2.000 euros para cada uno de los otros dos finalistas. Además, los tres recibirán ‘La Lente de la Tierra’, una pieza de la Real Fábrica de Cristales de La Granja representativa del galardón.
En la víspera de la entrega del premio, tendrán lugar las jornadas Periodismo en lo Global que organiza la APS en colaboración con la Universidad de Valladolid, en las que participarán Olea, Ayestaran y Guardiola, entre otros ponentes.
La trayectoria de los finalistas
El galardón está destinado a corresponsales o enviados de medios españoles al extranjeros. El jurado ha mantenido su primer reunión este martes en el Ayuntamiento de Segovia para elegir a los tres finalistas entre todas las candidaturas que hayan sido presentadas y aceptadas.
Olea lleva casi dos décadas haciendo información en el área de Internacional de los servicios informativos de TVE y es, desde septiembre de 2018 la corresponsal en Washington.
"Ha cubierto y sigue cubriendo un periodo de enorme convulsión y trascendencia no solo para Estados Unidos sino para todo el planeta. Y lo hace con un lenguaje televisivo de gran profundidad y alcance al mismo tiempo que de fácil comprensión para el televidente a pesar de la complejidad de la información y el análisis sobre los acontecimientos que nos narra", ha destacado el jurado.
Guardiola, reportero de RTVE desde 1988, es el actual corresponsal de TVE en México y Centroamérica, tras haber cubierto numerosos conflictos como enviado especial: entre ellos el genocidio de Ruanda, la crisis del Golfo, el litigio entre Chile y Argentina o la guerra de Irak. También fue jefe de Información Internacional de TVE y director de En Portada de 2008 a 2021.Y dirigió los programas de actualidad internacional El Mundo en 24 horas y De sur a norte.
"Es un ejemplo del reportero total, el que acude con presteza a un ‘breaking news’, pero siempre buscando claves y contexto; o el que dedica meses de investigación, atando cabos y comprobando datos y hechos, hasta tener armada una gran historia», ha señalado el jurado del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez.
Por su parte, Ayestaran repite como finalista. Ya lo fue en 2015. "Tras sus primeros pasos en El Faro de Ceuta y El Diario Vasco, en 2005 pidió una excedencia y se lanzó a la carretera como 'freelance', especializándose en Oriente Medio cuando aún no era una etiqueta cómoda ni rentable. Desde entonces ha trabajado durante más de dos décadas sin redacción fija y con una convicción firme: la independencia tiene un precio, pero también un valor incalculable", ha considerado el jurado, que ha valorado también la forma en la que demuestra que "otra forma de estar en el mundo y en el periodismo no solo es posible, sino necesaria".
A lo largo de su historia, el Premio Cirilo Rodríguez ha galardonado a una amplia lista de destacados corresponsales y analistas internacionales. Entre ellos, profesionales de RTVE como Rosa María Calaf, Fran Sevilla, Carmen Sarmiento, Diego Carcedo, Felipe Sahagún, Evaristo Cañete, Vicente Romero y Mavi Doñate.