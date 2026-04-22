Los periodistas de RTVE Cristina Olea y José Antonio Guardiola, finalistas del Premio Cirilo Rodríguez 2026

Los corresponsales de Televisión Española Cristina Olea y José Antonio Guardiola son finalistas del XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, que concede anualmente la Asociación de Periodistas de Segovia (APS). El prestigioso galardón reconoce el trabajo de periodistas, cámaras o fotorreporteros de medios españoles que realizan su labor en el extranjero. Junto a Olea y Guardiola también es finalista este año el periodista Mikel Ayestarán.

La trayectoria de los finalistas

Cristina Olea lleva casi dos décadas en el área de Internacional de los servicios informativos de TVE y es, desde septiembre de 2018, corresponsal en Washington.

"Ha cubierto y sigue cubriendo un periodo de enorme convulsión y trascendencia no solo para Estados Unidos sino para todo el planeta. Y lo hace con un lenguaje televisivo de gran profundidad y alcance al mismo tiempo que de fácil comprensión para el televidente a pesar de la complejidad de la información y el análisis sobre los acontecimientos que nos narra", ha destacado el jurado.

José Antonio Guardiola, reportero de RTVE desde 1988, es el actual corresponsal de TVE en México y Centroamérica, tras haber cubierto numerosos conflictos como enviado especial: entre ellos el genocidio de Ruanda, la crisis del Golfo, el litigio entre Chile y Argentina o la guerra de Irak. También fue jefe de Información Internacional de TVE y director de ‘En Portada’ de 2008 a 2021.Y dirigió los programas de actualidad internacional ‘El Mundo en 24 horas’ y ‘De sur a norte’.

"Es un ejemplo del reportero total, el que acude con presteza a un breaking news, pero siempre buscando claves y contexto; o el que dedica meses de investigación, atando cabos y comprobando datos y hechos, hasta tener armada una gran historia», ha señalado el jurado del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez.