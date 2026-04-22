Los periodistas de RTVE Cristina Olea y José Antonio Guardiola, finalistas del Premio Cirilo Rodríguez 2026
- El ganador se conocerá el 22 de mayo en una gala en Segovia
- El premio está dotado con 8.000 euros para el vencedor y 2.000 euros para cada uno de los otros dos finalistas
Los corresponsales de Televisión Española Cristina Olea y José Antonio Guardiola son finalistas del XLI Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez, que concede anualmente la Asociación de Periodistas de Segovia (APS). El prestigioso galardón reconoce el trabajo de periodistas, cámaras o fotorreporteros de medios españoles que realizan su labor en el extranjero. Junto a Olea y Guardiola también es finalista este año el periodista Mikel Ayestarán.
La trayectoria de los finalistas
Cristina Olea lleva casi dos décadas en el área de Internacional de los servicios informativos de TVE y es, desde septiembre de 2018, corresponsal en Washington.
"Ha cubierto y sigue cubriendo un periodo de enorme convulsión y trascendencia no solo para Estados Unidos sino para todo el planeta. Y lo hace con un lenguaje televisivo de gran profundidad y alcance al mismo tiempo que de fácil comprensión para el televidente a pesar de la complejidad de la información y el análisis sobre los acontecimientos que nos narra", ha destacado el jurado.
José Antonio Guardiola, reportero de RTVE desde 1988, es el actual corresponsal de TVE en México y Centroamérica, tras haber cubierto numerosos conflictos como enviado especial: entre ellos el genocidio de Ruanda, la crisis del Golfo, el litigio entre Chile y Argentina o la guerra de Irak. También fue jefe de Información Internacional de TVE y director de ‘En Portada’ de 2008 a 2021.Y dirigió los programas de actualidad internacional ‘El Mundo en 24 horas’ y ‘De sur a norte’.
"Es un ejemplo del reportero total, el que acude con presteza a un breaking news, pero siempre buscando claves y contexto; o el que dedica meses de investigación, atando cabos y comprobando datos y hechos, hasta tener armada una gran historia», ha señalado el jurado del Premio de Periodismo Cirilo Rodríguez.
Un galardón de prestigio
A lo largo de su historia, el Premio Cirilo Rodríguez ha galardonado a una amplia lista de destacados corresponsales y analistas internacionales. Entre ellos, profesionales de RTVE como Rosa María Calaf, Fran Sevilla, Carmen Sarmiento, Diego Carcedo, Felipe Sahagún, Evaristo Cañete, Vicente Romero o Mavi Doñate.
El ganador se conocerá el próximo 22 de mayo en una gala en el Parador de Segovia, tras una última reunión del jurado, que encabeza el presidente de la APS, Miguel Ángel López. El premio está dotado con 8.000 euros para el vencedor y 2.000 euros para cada uno de los otros dos finalistas. Además, los tres recibirán ‘La Lente de la Tierra’, una pieza de la Real Fábrica de Cristales de La Granja representativa del galardón.
En la víspera de la entrega del premio, tendrán lugar las jornadas ‘Periodismo en lo Global’ que organiza la APS en colaboración con la Universidad de Valladolid, en las que participarán los finalistas junto a otros ponentes.