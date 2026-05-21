Luis de la Fuente, invitado de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE el próximo martes

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, será el protagonista de la tercera entrega de ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE el próximo martes, 26 de mayo, en el Instituto Cervantes, en vísperas del Mundial 2026.

Los periodistas Juan Carlos Rivero, presentador y comentarista de TVE; Silvia Barba, directora de Deportes de RNE y Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE, serán los encargados de entrevistar al seleccionador nacional, justo un día después de dar a conocer la lista de 26 jugadores convocados para la gran cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.

Junto a Luis de la Fuente se abordarán los retos del combinado nacional para el campeonato, el más grande de la historia y para el que RTVE prepara una cobertura histórica del 11 de junio al 19 de julio a través de La 1, Teledeporte, RNE, RTVE Play y todas sus plataformas.

‘Los Desayunos’ salen de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, con una entrega que tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Madrid. Se retransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, Teledeporte, Radio 5 y RTVE Play, así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.