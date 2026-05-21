Luis de la Fuente, invitado de 'Los Desayunos' de RTVE y EFE el próximo martes
- Juan Carlos Rivero (TVE), Silvia Barba (RNE) y Luis Villarejo (EFE) entrevistarán al seleccionador nacional
- El acto se celebrará el 26 de mayo a las 09:30 horas en el Instituto Cervantes
- En directo en el Canal 24 horas, Teledeporte, Radio 5 y RTVE Play
El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, será el protagonista de la tercera entrega de ‘Los Desayunos’ de RTVE y la Agencia EFE el próximo martes, 26 de mayo, en el Instituto Cervantes, en vísperas del Mundial 2026.
Los periodistas Juan Carlos Rivero, presentador y comentarista de TVE; Silvia Barba, directora de Deportes de RNE y Luis Villarejo, director de Deportes de la Agencia EFE, serán los encargados de entrevistar al seleccionador nacional, justo un día después de dar a conocer la lista de 26 jugadores convocados para la gran cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá.
Junto a Luis de la Fuente se abordarán los retos del combinado nacional para el campeonato, el más grande de la historia y para el que RTVE prepara una cobertura histórica del 11 de junio al 19 de julio a través de La 1, Teledeporte, RNE, RTVE Play y todas sus plataformas.
‘Los Desayunos’ salen de nuevo de los estudios de RTVE para convertirse en un evento público y televisado en directo, con una entrega que tendrá lugar en el Instituto Cervantes de Madrid. Se retransmitirá en directo a través del Canal 24 horas, Teledeporte, Radio 5 y RTVE Play, así como por el canal de YouTube de la Agencia EFE y sus redes sociales.
Alianza RTVE-EFE
RTVE y EFE estrenaron el pasado 19 de marzo la nueva etapa del programa ‘Los Desayunos’, una apuesta informativa conjunta que refuerza la colaboración entre ambos medios públicos y que contó, en su primera edición, con la participación de la exvicepresidenta primera del Gobierno y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. El 17 de abril el protagonista del segundo encuentro fue el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con una entrevista en la Fira de Barcelona.
Esta nueva etapa de ‘Los Desayunos’ nace como una iniciativa conjunta de RTVE y EFE para reforzar la conversación pública sobre los grandes temas de actualidad, reuniendo en un mismo espacio a responsables políticos, periodistas y representantes de distintos ámbitos de la sociedad.
Con esta iniciativa, RTVE y EFE visibilizan su alianza estratégica, refuerzan su colaboración como medios públicos de referencia y apuestan por un formato informativo que combina el rigor, el debate público y la cercanía con la audiencia.
El 2 de diciembre, ambas empresas firmaron un acuerdo marco de colaboración para desarrollar de forma conjunta nuevos contenidos informativos, formatos audiovisuales y proyectos de verificación, con el propósito de reforzar sus marcas y aprovechar mejor sus recursos, especialmente en el ámbito internacional. El compromiso incluido en el acuerdo, firmado por el presidente de RTVE, José Pablo López, y el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, es impulsar todo tipo de iniciativas para reforzar ambas marcas.