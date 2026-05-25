Lucía Rodil, nueva directora del Centro Territorial de RTVE en Castilla y León

La periodista Lucía Rodil López (Lugo, 1975) es la nueva directora del Centro Territorial de Radiotelevisión Española en Castilla y León. Sustituye en el cargo a Iván Fernández del Río, al que la corporación agradece la labor que ha desempeñado en los últimos cuatro años.

Rodil es licenciada en Periodismo por la Universidad Pontifica de Salamanca y cuenta con más de 25 años de carrera profesional dedicada a la información.

“La información es lo que justifica nuestra existencia profesional y el objetivo prioritario siempre ha de ser respetarla y cuidarla. Observar con curiosidad la realidad, hacernos las preguntas pertinentes y dar al ciudadano las claves para comprender lo que sucede. Eso es lo esencial siempre”, afirma Rodil, que subraya la capacidad del equipo de RTVE en Castilla y León, con Unidades Informativas en las nueve provincias que componen la comunidad más extensa de España.

Como responsable del Centro Territorial de RTVE Castilla y León, la periodista liderará el proceso de unificación de TVE y RNE en un único centro de producción en Valladolid, ahora en construcción. También avanzará en la digitalización de los contenidos y la transversalidad de los procesos de trabajo.

“Cada profesional que asume puntualmente una responsabilidad en la radiotelevisión pública tiene el deber de gestionar los retos que le corresponden en ese momento. Ahora el servicio público exige hacer un esfuerzo para que la información de calidad llegue al ciudadano en sus plataformas y formatos de consumo”, explica la nueva directora.

Lucía Rodil ha desempeñado distintas responsabilidades a lo largo de su experiencia profesional. Comenzó en el año 1997 en Informativos Telecinco, donde trabajó durante 11 años como redactora, editora, presentadora y subjefa de Cultura. En 2009 se incorporó al equipo de Castilla y León Televisión, donde ejerció como directora adjunta de Informativos durante 14 años.

La nueva directora asume este cargo tras su paso por el área digital de RTVE en Torrespaña. En RTVE Noticias fue redactora jefa del área de Sociedad, antes de incorporarse al Centro Territorial al obtener su plaza en Valladolid por proceso de oposición.