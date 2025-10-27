El Centro Territorial de Castilla y León de RTVE inicia una nueva etapa con la construcción de su nueva sede, un proyecto largamente esperado que permitirá unificar en un mismo espacio las instalaciones de Televisión Española (TVE) y Radio Nacional de España (RNE) en la Ciudad de la Comunicación de Valladolid. Este lunes se ha colocado de forma oficial la primera piedra del nuevo edificio y se ha dado comienzo oficial a las obras, que tendrán una duración estimada de 15 a 16 meses.

El acto, conducido por Cristina Bravo, directora de RTVE Territorial, ha contado con la presencia del consejero de RTVE Miquel Calçada, presidente de la comisión de Centros Territoriales. Han intervenido Roberto Ferrero, jefe de obra de SANDO; Iván Fernández del Río, director del Centro de Castilla y León; Pedro Recas, director de Infraestructuras, Servicios y Eficiencia Energética de RTVE; y Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León y han asistido diferentes autoridades regionales y locales, como Ana Álvarez Quiñones, secretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno de Castilla y León

Foto de familia de los asistentes RTVE

El Consejo de Administración de RTVE aprobó por unanimidad la adjudicación del proyecto y las obras por un importe superior a los cuatro millones de euros. Durante este último año y parte del anterior se ha completado el proyecto de ejecución, y hoy se ha dado comienzo oficial a las obras.

Cristina Bravo ha señalado que “con esta primera piedra simbolizamos muchas cosas, no solo el inicio de las obras, sino también un compromiso con el servicio público de RTVE en Castilla y León, un centro que será ejemplo de innovación y modernidad “. Por su parte, Nicanor Sen ha destacado que “hoy es un día muy importante para Castilla y León, para la televisión pública de Castilla y León, porque afianza el compromiso del ente público con los ciudadanos de esta comunidad autónoma”.

Iván Fernández del Río, director del Centro, ha señalado que “es un proyecto largamente deseado y la mayor inversión que hace RTVE en esta tierra desde hace más de 40 años. Muestra del compromiso de RTVE con Castilla y León y con las personas que nos siguen a diario y nos utilizan para informarse. Pedro Recas ha destacado que “es símbolo de renovación, compromiso y de futuro, porque esta nueva sede nace con criterios de sostenibilidad y eficiencia energética. Pretende superar la obsolescencia de las instalaciones actuales, optimizar recursos y ofrecer mejor servicio público a todos los ciudadanos de Castilla y León. Un servicio que informa, entretiene y da voz a toda la Comunidad”.

La primera piedra del nuevo edificio se ha colocado de forma oficial RTVE