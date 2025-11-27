Impulsa Visión RTVE entrega los diplomas de la VII convocatoria de Ayudas a la Investigación

El Ministerio de Igualdad acogió este miércoles la ceremonia de entrega de diplomas de la VII convocatoria de Impulsa Visión Ayudas a la Investigación de RTVE, cuyos trabajos de fin de máster (TFM) han puesto el foco en los discursos de odio en los medios de comunicación y redes sociales.

El director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+ del Ministerio de Igualdad, Julio del Valle de Íscar, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para erradicar y monitorizar los mensajes que no sólo se dirigen hacia las personas por razón de su género, sino también por motivos de su raza, discapacidad, origen o edad, etc., que, cada vez con más frecuencia, también reciben mensajes de desprecio en las redes.

El acto, enmarcado en el día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, contó con la participación del secretario general y del Consejo de Administración de RTVE, Alfonso Morales, quien resaltó que las ayudas a la investigación ponen en valor la responsabilidad de RTVE hacia nuestra sociedad, contribuyendo a que sea más igualitaria y justa, y hacia nuestras universidades y la cultura científica. Dijo también que esta convocatoria pone de relieve el compromiso de RTVE hacia la protección de la infancia y la juventud.

También intervino el Rector Magnífico de la Universidad de Huelva, José Rodríguez Quintero, quien manifestó que vivimos en una preocupante burbuja de permeabilidad selectiva, porque discriminamos aquellos mensajes con los que no coincidimos y naturalizamos la propagación de mensajes de odio. Al evento también asistió el director corporativo de RTVE, Eduardo Fernández, que entregó uno de los diplomas.

Durante el evento los tres estudiantes que han recibido ayudas económicas por parte de RTVE para realizar sus investigaciones, Bruna Scaratti, Antonio Moreno e Irene Villarreal, presentaron las conclusiones de sus TFM y recibieron sus diplomas acreditativos. Además, también recibieron diplomas los/las tutores que les han supervisado las tareas y los directores académicos de los TFM galardonados de las universidades de Huelva, Alcalá de Henares y la UNED.

La directora de RTVE Territorial, Cristina Bravo, recibió un diploma especial por su contribución y apoyo a esta iniciativa de servicio público.