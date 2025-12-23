RTVE propone un debate electoral a ocho y un 'cara a cara' PP-PSOE en Aragón
Dentro de su apuesta por una información independiente y plural y dada la relevancia de las elecciones en Aragón del próximo 8 de febrero, RTVE ha invitado a los ocho partidos con representación parlamentaria en la región (PP, PSOE, VOX, Chunta Aragonesista (CHA), Aragón-Teruel Existe, Podemos Aragón, IU y Partido Aragonés) a participar en un debate electoral durante la próxima campaña.
La invitación ha sido cursada a los números 1 de cada lista, a la espera que durante las fechas que marque la Junta Electoral, se formalicen las candidaturas que se presentarán a las elecciones del próximo 8 de febrero.
La fecha del debate está por determinar dentro del periodo de campaña, aunque se ha propuesto como fecha inicial el jueves 5 de febrero. Se emitirá en directo y en horario de máxima audiencia en La 1 en desconexión para Aragón y para toda España a través del Canal 24 horas, Radio 5, Rtve.es y la plataforma gratuita RTVE Play. La señal será ofrecida de manera gratuita a todos los medios e instituciones que lo soliciten.
También se ha ofrecido un ‘cara a cara’ entre los dos candidatos de los dos grupos con mayor representación en las Cortes de Aragón: Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE).
En la carta de invitación remitida este lunes a los partidos por el director de Informativos de TVE, Jon Ariztimuño, RTVE se compromete a que el tratamiento informativo del próximo proceso electoral constituya una referencia desde el punto de vista del pluralismo, la neutralidad y el más absoluto respeto a los intereses de la ciudadanía.
La 1 es líder de audiencia en Aragón, con un 13,9% de cuota en noviembre, por encima del dato de la cadena a nivel nacional (12,3%).