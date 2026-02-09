Las películas participadas por RTVE suman 15 galardones en los Premios Gaudí

Las películas participadas por RTVE suman 15 premios en la XVIII edición de los Premios Gaudí. 'Frontera' gana el premio a mejor película, 'Sorda'se alza con tres premios, y 'Tardes de soledad' y 'La furia' consiguen dos premios.

15 Premios Gaudí entre el cine participado por RTVE

'Frontera' suma cuatro Gaudí: mejor película, premio especial del público a la mejor película, mejor vestuario y mejor actriz secundaria, para Bruna Cursí.

'Sorda' se ha llevado tres premios: mejor actor secundario, para Álvaro Cervantes, mejor guion adaptado y mejor dirección, para Eva Libertad.

Eva Libertad y Álvaro Cervantes, anoche en los premios Gaudí

'La furia' ha sido reconocida por la mejor dirección noval, a Gemma Blasco, y la mejor protagonista femenina, Ángela Cervantes.

'Tardes de soledad' ha ganado en la categoría de mejor documental y mejor montaje.

Llúcia García ha sido galardonada como mejor actriz revelación por 'Romeria'

'Mi amiga Eva' se ha llevado el Gaudí a mejor guion original y Mario Casas ha sido galardonado en la categoría de mejor protagonista masculino por 'Molt Iluny'

La mejor película de animación ha sido 'L'Olívia i el terratrèmol invisible'.