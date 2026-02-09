Las películas participadas por RTVE suman 15 galardones en los Premios Gaudí
- 'Frontera' gana el premio a mejor película y 'Sorda' se lleva tres reconocimientos
- 'Tardes de soledad, 'La furia', 'Romería', 'Mi amiga Eva', 'Molt lluny' y 'L'Olívia i el terratrèmol invisible', también están entre las premiadas
- El cine participado por RTVE también triunfó en los Premios Carmen del Cine Andaluz, con 20 premios y ‘Los tigres’ como gran vencedora
Las películas participadas por RTVE suman 15 premios en la XVIII edición de los Premios Gaudí. 'Frontera' gana el premio a mejor película, 'Sorda'se alza con tres premios, y 'Tardes de soledad' y 'La furia' consiguen dos premios.
15 Premios Gaudí entre el cine participado por RTVE
'Frontera' suma cuatro Gaudí: mejor película, premio especial del público a la mejor película, mejor vestuario y mejor actriz secundaria, para Bruna Cursí.
'Sorda' se ha llevado tres premios: mejor actor secundario, para Álvaro Cervantes, mejor guion adaptado y mejor dirección, para Eva Libertad.
'La furia' ha sido reconocida por la mejor dirección noval, a Gemma Blasco, y la mejor protagonista femenina, Ángela Cervantes.
'Tardes de soledad' ha ganado en la categoría de mejor documental y mejor montaje.
Llúcia García ha sido galardonada como mejor actriz revelación por 'Romeria'
'Mi amiga Eva' se ha llevado el Gaudí a mejor guion original y Mario Casas ha sido galardonado en la categoría de mejor protagonista masculino por 'Molt Iluny'
La mejor película de animación ha sido 'L'Olívia i el terratrèmol invisible'.
Éxito en los Premios Carmen con 20 galardones
Gran éxito del cine participado por RTVE también en los Premios Carmen del Cine Andaluz con ‘Los Tigres’, de Alberto Rodríguez, como la gran triunfadora, con los premios a Mejor Largometraje, dirección, guión original e interpretaciones femenina y masculina de reparto, además de Fotografía, Arte, Montaje, Sonido, Peluqueria y maquillaje.
Seguida de ‘Los golpes’, de Rafa Cobo, se alzó con los premios a mejor dirección novel, interpretación masculina protagonista y femenina revelación, Música original, canción original y vestuario.
‘Los tortuga’, de Belén Funes, Mejor dirección dw producción.
‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa, fue premiada como la mejor largometraje de producción no andaluza.
Los premios al cine participado se completan con ‘Subsuelo’ Mejor Guión adaptado. ‘El cielo de los animales’, mejor interpretación femenina protagonista.