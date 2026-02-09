'Frontera', 'Sirât' i 'Sorda' coronen els Premis Gaudí 2026
- La gala, celebrada al Gran Teatre del Liceu, consolida el bon moment del cinema català amb una nit marcada per l'empatia, la diversitat i el compromís social
- Judith Colell, Oliver Laxe i Eva Libertad lideren un palmarès que reconeix tan grans produccions com òperes primes
La XVIII edició dels Premis Gaudí s'ha celebrat aquest diumenge al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i ha confirmat 'Frontera', 'Sirât' i 'Sorda' com els grans títols de l'any del cinema català. En una gala que ha celebrat la majoria d'edat dels guardons de l'Acadèmia del Cinema Català, el palmarès ha combinat reconeixements artístics, compromís social i una clara presència femenina tant a l'escenari com en els discursos.
“🏆 ‘Sirat’ triomfa als premis Gaudí amb 8 estatuetes.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) February 9, 2026
Frontera, de Judith Colell, rep el guardó de millor pel·lícula | @cafedidees_rtve pic.twitter.com/uAyBqSjzVb“
La gala dels Premis Gaudí 2026 ha deixat un palmarès divers i representatiu d'un cinema català en plena maduresa creativa, amb tres films al capdavant: 'Frontera', 'Sirât' i 'Sorda'.
'Frontera', millor pel·lícula en català
'Frontera', dirigida per Judith Colell, s’ha endut el principal guardó de la nit, el Gaudí a millor pel·lícula en llengua catalana. El film, estrenat a la darrera edició de la Seminci de Valladolid, revisita la història dels passadors de jueus als Pirineus durant la Segona Guerra Mundial.
En recollir el premi —el primer de la seva trajectòria com a cineasta—, Colell ha reivindicat la necessitat d'explicar històries "des d'aquí" i en llengua pròpia. "Parla de límits, però sobretot de persones obligades a marxar de casa i buscar refugi. En el moment actual, l'acollida i l'empatia són més necessàries que mai", ha afirmat.
'Sirât', vuit estauetes i domini tècnic
La coproducció catalana 'Sirât', d’Oliver Laxe, ha confirmat els pronòstics i ha estat una de les grans triomfadores de la nit amb vuit estatuetes. El film ha guanyat el Gaudí a millor pel·lícula en llengua no catalana, a més dels premis a direcció de producció, direcció artística, música original, fotografia, so, efectes visuals i maquillatge i perruqueria.
Laxe no ha pogut assistir a la gala, ja que es troba als Estats Units en plena campanya promocional de cara als Oscar.
'Sorda', tres premis per a una òpera prima
També ha estat una gran nit per a 'Sorda', òpera prima d'Eva Libertad i Bisnaga d'Or al Festival de Màlaga, que ha marxat del Liceu amb tres premis. En el seu discurs, la directora ha reivindicat la necessitat d'incorporar persones amb diversitat funcional davant i darrere de les càmeres.
Premis interpretatius i altres reconeixements
Els acadèmics també han volgut reconèixer 'Tardes de soledad', d'Albert Serra, amb els Gaudí a millor documental i millor muntatge. El film, Concha d'Or a Sant Sebastià 2024, era el llargmetratge de no-ficció més nominat de la història dels premis.
'La furia', debut en la direcció de Gemma Blasco, ha aconseguit dos guardons: millor direcció novella i millor protagonista femenina per a Ángela Cervantes. En clau distesa, l’actriu ha celebrat el reconeixement compartit amb el seu germà, Álvaro Cervantes, i ha aprofitat per llançar un missatge d'agraïment als migrants.
En categoria masculina, el Gaudí a millor protagonista ha estat per a Mario Casas pel seu paper a 'Molt lluny', de Gerard Oms, el seu primer film rodat en català.
Per la seva banda, 'Romería', de Carla Simón, que partia com la més nominada amb 13 candidatures, només ha sumat una estatueta: la de millor interpretació revelació per a Llúcia Garcia Torras.
El Gaudí d'Honor per a Sílvia Munt
Un dels moments més emotius de la nit ha estat el lliurament del Gaudí d'Honor a Sílvia Munt. L'actriu i directora ha reivindicat la necessitat de continuar sent "inclassificables" per mantenir una mirada crítica i evitar "entrar en cap algoritme", tot animant a seguir formulant preguntes incòmodes i mirant més enllà.
Una gala amb accent femení i mirada social
La cerimònia, que s'ha allargat tres hores, ha estat conduïda per Nora Navas, Laura Weissmahr, Maria Arnal, Maria Molins i Carla Quílez, totes elles guanyadores del Gaudí en edicions anteriors. Dirigida per Ainhoa Casado i produïda per TheCreative i l'Acadèmia del Cinema Català, la gala ha estat marcada per discursos a favor de l'acollida de migrants i per la crítica a l'auge de la ultradreta a escala global.
Amb 1.800 convidats i una àmplia representació del món cultural, els Premis Gaudí han donat el tret de sortida a la temporada de grans cites del cinema català.