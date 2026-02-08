Els Premis Gaudí celebren els 18 anys amb una gala inèdita al Teatre Liceu
- El Gran Teatre del Liceu acull aquest diumenge una gala històrica amb 1.800 convidats i el reconeixement del cinema en 24 categories
- Cinc dones conduiran una cerimònia que celebra la diversitat, el talent i el moment dolç del cinema català
El Gran Teatre del Liceu es vesteix de gala aquest diumenge, 8 de febrer, per acollir la XVIII edició dels Premis Gaudí, una nit especial que reconeixerà el millor del cinema català en 24 categories.
A partir de les 18.30 h, la catifa vermella ocuparà la Rambla per rebre prop de 1.800 convidats, abans que la cerimònia arrenqui a les 21.30 h. Dirigida per Ainhoa Casado i produïda per TheCreative i l'Acadèmia del Cinema Català, la gala aposta enguany per una conducció coral femenina i una posada en escena que reivindica la diversitat creativa del sector.
Una conducció coral i femenina
Per primera vegada, els Premis Gaudí no tindran ni un ni dos presentadors, sinó cinc. I totes elles són dones i guanyadores de l’estatueta en edicions anteriors. Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez i Maria Arnal conduiran una gala que vol ser també un homenatge simbòlic a les diferents “ànimes” del cinema català.
Cada presentadora lluirà un estilisme associat a un color concret:
- Nora Navas, doblement premiada per Pa negre i Tots volem el millor per a ella, representarà el negre, símbol de l’elegància i els clàssics.
- Maria Molins, Gaudí per El bosc, encarnarà el vermell, el color de la passió.
- Laura Weissmahr, guardonada per Salve Maria, lluirà el verd, com a metàfora del poder transformador del cinema.
- Maria Arnal, premiada per Polvo serán, representarà el blau, vinculat a la tecnologia i el somni.
- Carla Quílez, Gaudí per La maternal, serà el blanc, la suma de tots els colors. Amb 18 anys, la mateixa edat que els premis, simbolitza el futur i l’esperit jove de la nit.
Una banda sonora amb identitat pròpia
La música tindrà un paper central a la gala. La pianista i compositora Laura Andrés ha creat una suite original que dialoga amb la llum, el color i les emocions, acompanyada per la violinista Roser Loscos.
A més, quatre duets posaran música en directe a la cerimònia:
- Magalí Sare i Salvador Sobral, amb el Cor Geriona, obriran la gala.
- Alosa (Giulietta Vidal i Irene Romo) reinterpretarà El cant dels ocells amb el violoncel·lista Guillem Gràcia.
- Joan Dausà i Zoe Bonafonte evocaran la seqüència final d'El 47.
- Marina Rossell i Maria Arnal uniran veus en un dels moments més simbòlics de la nit.
Lliuradors de premis diversos
Entre els encarregats de lliurar els guardons hi haurà noms destacats del cinema com Fernando Trueba, Marcel Barrena, Emma Vilarasau, Miki Esparbé, David Verdaguer o Eduard Farelo.
També hi participaran veus d’altres àmbits culturals, com la cantant Lia Kali, l’humorista Joel Díaz o l’escriptor i crític Bob Pop, en una gala que vol reflectir la transversalitat cultural del cinema.
Els Gaudí, porta d'entrada als Goya i als Oscars
Els Premis Gaudí obren el calendari de les grans cites del cinema català aquest 2026. La mirada ja està posada en els Premis Goya, que se celebraran al Centre de Convencions Internacional de Barcelona, i també en els Oscars.
En aquest sentit, Sirât, competirà a Hollywood en les categories de millor pel·lícula internacional i millor so, culminant un recorregut iniciat al Festival de Canes amb el Premi Especial del Jurat.
Guardonats destacats
L’únic premi que ja té destinatari és el Premi Gaudí d'Honor – Miquel Porter 2026, que recaurà en Sílvia Munt, actriu, directora i guionista, en reconeixement a una trajectòria clau del cinema català.
L’estatueta, que pesa gairebé quatre quilos, es disputarà entre 25 produccions catalanes i quatre europees finalistes.
Aquest són els guardons més destacats d'aquesta XVIII edició dels Premis Gaudí:
Millor pel·lícula
- 'Esmorza amb mi', d'Iván Morales
- 'Estrany riu', de Jaume Claret Muxart
- 'Frontera', de Judith Colell
- 'Molt lluny', de Gerard Oms
- 'Wolfgang', de Javier Ruiz Caldera
Millor pel·lícula en llengua no catalana
- 'Los Tortuga', de Belén Funes;
- 'Romería', de Carla Simón;
- 'Sirât', d’Oliver Laxe,
- 'Sorda', d’Eva Libertad.
Millor pel·lícula europea
- 'Conclave', d’Edward Berger (Regne Unit)
- 'Flow, un mundo que salvar', de Gints Zilbalodis (Letònia)
- 'La llavor de la figuera sagrada', de Mohammad Rasoulof (Alemanya)
- 'The brutalist', de Brady Corbet (Regne Unit)
Millor direcció
- Albert Serra, per 'Tardes de soledad'
- Carla Simón, per 'Romería'
- Eva Libertad, per 'Sorda',
- Oliver Laxe, per 'Sirât'
Millor protagonista femenina
- Ángela Cervantes, per 'La furia'
- Maria Rodríguez Soto, per 'Frontera'
- Miriam Garlo, per 'Sorda'
- Nora Navas, per 'Mi amiga Eva'.
Millor protagonista masculí
- Álvaro Cervantes, per 'Esmorza amb mi'
- Manolo Solo, per 'Una quinta portuguesa'
- Mario Casas, per 'Molt lluny'
- Sergi López, per 'Sirât'