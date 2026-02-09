Premios Gaudí 2026: 'Sirat', con ocho estatuillas, y 'Frontera', con cuatro, triunfadoras de la fiesta del cine catalán

Las películas Sirat, de Oliver Laxe, con ocho galardones incluido el de mejor película en habla no catalana, y Frontera, de Judith Colell, con cuatro, incluido el de mejor película y actriz secundaria, han sido las grandes triunfadoras de los 18 edición de los Premios Gaudí, que se han entregado esta noche en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

La gala ha sido especialmente femenina, con un 52 % de nominadas en las categorías nominales y, por primera vez, ha estado presentada por cinco mujeres. Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal han conducido los premios de la fiesta del cine catalán en un viaje cromático que ha sido un homenaje a la diversidad de almas que conforman el séptimo arte.

A las dos películas más galardonas de la noche, le han seguido Sorda, de Eva Libertad, con tres premios Gaudí; y La furia, de Gemma Blasco, y Tardes de soledad, de Albert Serra, con dos estatuillas respectivamente. Romería, la película que partía como favorita con 13 nominaciones, solo ha conseguido un premio el de mejor interpretación revelación para Llúcia Garcia.

El director de Sirat, Oliver Laxe, no ha estado presente en la gala porque se encuentra en Los Ángeles promocionando la película de cara a los Oscar, donde competirá en las categorías de Mejor Película Internacional y a Mejor Sonido. La cinta que arranca con una rave en África a la que acude un padre con su hijo en búsqueda de un familiar, ha triunfado en los Gaudí como mejor película en lengua no catalana y ha arrasado en las categorías técnicas con las de mejor dirección de producción, dirección artística, música original, fotografía, sonido, efectos visuales y maquillaje y peluquería.

El thriller histórico Frontera, ambientada en un paso fronterizo para refugiados que huyen del franquismo por los Pirineos, se ha impuesto a las otras cuatro seleccionadas a la máxima categoría en lengua catalana: Esmorza amb mi, Estrany riu, Molt Lluny y Wolfgang.

La cinta de Judith Colell, que esta noche ha tenido que compaginar su faceta de directora con el cargo institucional de presidenta de la Academia del Cine Catalán, estaba nominada a ocho categorías de las que ha conseguido tres (película en catalán, actriz secundaria y vestuario), además del premio especial del público que se elige mediante la votación de los espectadores.

Las otras películas protagonistas de los Gaudí Otro de los nombres de la gran noche del cine catalán ha sido el incorregible Albert Serra, quien con Tardes de soledad se ha hecho con el premio al mejor documental y el de mejor montaje. Sorda, una historia intimista sobre la discapacidad auditiva, también ha conseguido llevarse a casa hasta tres premios: mejor actor secundario (Álvaro Cervantes), mejor guion adaptado y mejor dirección (Eva Libertad). En el apartado de mejores interpretaciones, Mario Casas, que se ha atrevido con el catalán, ha conseguido el Gaudí al mejor actor protagonista por Molt lluny. Asimismo, Ángela Cervantes se ha hecho con el reconocimiento a la mejor actriz por La furia en su papel como víctima de una agresión sexual -es su tercer galardón en cinco años-. Gemma Blasco, directora de este filme, ha sido galardonada como mejor dirección novel.