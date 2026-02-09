Premios Gaudí 2026: 'Sirat', con ocho estatuillas, y 'Frontera', con cuatro, triunfadoras de la fiesta del cine catalán
- Frontera recibe el galardón de mejor película y Sirat el de mejor película en habla no catalana
- Ángela Cervantes y Mario Casas se hacen con los premios al mejor protagonista
Las películas Sirat, de Oliver Laxe, con ocho galardones incluido el de mejor película en habla no catalana, y Frontera, de Judith Colell, con cuatro, incluido el de mejor película y actriz secundaria, han sido las grandes triunfadoras de los 18 edición de los Premios Gaudí, que se han entregado esta noche en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
La gala ha sido especialmente femenina, con un 52 % de nominadas en las categorías nominales y, por primera vez, ha estado presentada por cinco mujeres. Nora Navas, Maria Molins, Laura Weissmahr, Carla Quílez y Maria Arnal han conducido los premios de la fiesta del cine catalán en un viaje cromático que ha sido un homenaje a la diversidad de almas que conforman el séptimo arte.
A las dos películas más galardonas de la noche, le han seguido Sorda, de Eva Libertad, con tres premios Gaudí; y La furia, de Gemma Blasco, y Tardes de soledad, de Albert Serra, con dos estatuillas respectivamente. Romería, la película que partía como favorita con 13 nominaciones, solo ha conseguido un premio el de mejor interpretación revelación para Llúcia Garcia.
El director de Sirat, Oliver Laxe, no ha estado presente en la gala porque se encuentra en Los Ángeles promocionando la película de cara a los Oscar, donde competirá en las categorías de Mejor Película Internacional y a Mejor Sonido. La cinta que arranca con una rave en África a la que acude un padre con su hijo en búsqueda de un familiar, ha triunfado en los Gaudí como mejor película en lengua no catalana y ha arrasado en las categorías técnicas con las de mejor dirección de producción, dirección artística, música original, fotografía, sonido, efectos visuales y maquillaje y peluquería.
El thriller histórico Frontera, ambientada en un paso fronterizo para refugiados que huyen del franquismo por los Pirineos, se ha impuesto a las otras cuatro seleccionadas a la máxima categoría en lengua catalana: Esmorza amb mi, Estrany riu, Molt Lluny y Wolfgang.
La cinta de Judith Colell, que esta noche ha tenido que compaginar su faceta de directora con el cargo institucional de presidenta de la Academia del Cine Catalán, estaba nominada a ocho categorías de las que ha conseguido tres (película en catalán, actriz secundaria y vestuario), además del premio especial del público que se elige mediante la votación de los espectadores.
Las otras películas protagonistas de los Gaudí
Otro de los nombres de la gran noche del cine catalán ha sido el incorregible Albert Serra, quien con Tardes de soledad se ha hecho con el premio al mejor documental y el de mejor montaje.
Sorda, una historia intimista sobre la discapacidad auditiva, también ha conseguido llevarse a casa hasta tres premios: mejor actor secundario (Álvaro Cervantes), mejor guion adaptado y mejor dirección (Eva Libertad).
En el apartado de mejores interpretaciones, Mario Casas, que se ha atrevido con el catalán, ha conseguido el Gaudí al mejor actor protagonista por Molt lluny.
Asimismo, Ángela Cervantes se ha hecho con el reconocimiento a la mejor actriz por La furia en su papel como víctima de una agresión sexual -es su tercer galardón en cinco años-. Gemma Blasco, directora de este filme, ha sido galardonada como mejor dirección novel.
Momentos de la noche
Nada más empezar la gala, en la que no ha faltado entre las autoridades el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y los Gaudí han tenido un homenaje al director de fotografía sabadellense Tomàs Pladevall, que murió hace menos de una semana.
La actriz y directora Sílvia Munt, al recibir el Premi Gaudí d'Honor-Miquel Porter a manos del director Fernando Trueba, ha hablado del "momento oscuro" que vive en el mundo y del que ayuda a refugiarse el cine. Munt ha subrayado que en momentos como el actual es necesario ser "niños desvergonzados, personajes inclasificables para hacer preguntas incómodas e ir más allá".
La artista galardonada ha afirmado que en tiempos de algoritmos e irrupción de la inteligencia artificial, ha dicho que se tiene que librar la batalla y ser esos personajes inclasificables que dudan, que hacen preguntas y necesitan esta incertidumbre.
Entre otras reivindicaciones, incluidos los derechos de las personas con discapacidad, varios han sido los galardones o presentadores de premios que han reivindicado los derechos de las personas migrantes.
Entre otras, la ganadora a mejor actriz, Ángela Cervantes, quien ha querido dar las gracias a las personas migrantes por "el sacrificio" de salir de su país y venir a trabajar y vivir. "A mí me hacéis más empática y humana y ojalá algún día estéis sentados en estas butacas explicando vuestras historias", ha subrayado.
Hasta 1.800 invitados han sido testigos de la gala que ha vuelto al centro de la ciudad y ha atraído durante los minutos previos a la ceremonia la mirada de curiosos hacia las estrellas del cine catalán.
Lista de ganadores
Mejor película: Frontera
Mejor dirección: Eva Libertad por Sorda.
Mejor película en lengua no catalana: Sirat
Mejor película documental: Tardes de soledad
Mejor protagonista masculino: Mario Casas por Molt lluny
Mejor protagonista femenina: Ángela Cervantes por Furia
Mejor guion original: Cesc Gay y Eduard Sola por Mi amiga Eva
Mejor guion adaptado: Eva Libertad por Sorda
Mejor dirección novel: Gemma Blasco por La furia
Mejor interpretación revelación: Llúcia Garcia por Romería
Mejor cortometraje: De sucre
Mejor dirección artística: Laia Ateca por Sirat
Mejor actriz secundaria: Bruna Cusí por Frontera
Mejor actor secundario: Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor dirección de producción: Oriol Maymó por Sirat
Mejor maquillaje y peluquería: Zaira Eva Adpn por Sirat
Mejor vestuario: Mercè Paloma por Frontera
Mejor música original: Kangding Ray por Sirat
Mejor sonido: Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas por Sirat
Mejores efectos visuales: Pep Claret, Lluts Rivera, Benjamin Ageorges por Sirat
Mejor película de animación: L' Olivia i el terratrèmol invisible
Mejor montaje: Albert Serra y Artur Tort porTardes de Soledad
Mejor fotografía: Mauro Herce por Sirat
Mejor película europea: Flow, un mundo que salvar
Premio especial del público a la mejor película: Frontera