Muere a los 79 años el director de fotografía Tomàs Pladevall, un "maestro de la luz"

El director de fotografía y operador de cámara Tomàs Pladevall, que participó en más de cien largometrajes y más de 400 documentales, cortometrajes, series de televisión o anuncios publicitarios, ha fallecido a los 79 años, ha informado la Academia del Cine Catalán, que lo ha calificado como un "maestro de la luz".

"Director de fotografía esencial, socio fundador y Miembro de Honor de la Academia del Cine Catalán", Pladevall, que fue galardonado con un Premio Gaudí de Honor en 2022, "deja una huella profunda en la historia de nuestro cine", resalta la institución académica.

"Artista con más de 90 millones de fotogramas impresionados con su cámara, Pladevall fue capaz de crear un mundo propio para cada uno de los directores y directoras con los que trabajó, colaborando con algunos de los grandes nombres de la historia del cine en Cataluña, como Pere Portabella, Bigas Luna, Ventura Pons, José Luis Guerín, Manuel Huerga, Rosa Vergés, Francesc Bellmunt, Gonzalo Herralde, Jordi Cadena o Carlos Benpar, entre muchos otros", recuerda la academia.