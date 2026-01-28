Jedet anuncia que ha ganado el juicio por la agresión sexual que sufrió en los Premios Feroz hace tres años

La actriz Jedet ha anunciado en sus redes sociales que ha ganado el juicio por la agresión sexual que sufrió en los Premios Feroz por parte de por parte del productor Javier Pérez Santana. "Hoy, después de tres años, una sentencia judicial pone fin a un proceso que ha marcado profundamente mi vida. Después de tres años, he ganado el juicio por agresión sexual y vejaciones injustas contra la persona a la que denuncié", ha escrito.

En esta misma publicación, Jedet ha confesado que "durante todo este tiempo he respetado los tiempos de la justicia y he sostenido un proceso largo, duro y profundamente desgastante", por unos hechos que ocurrieron en 2023 y que, por fin, la Justicia ha dirimido. "No ha sido fácil. Estos tres años han tenido un impacto real en mi salud mental, en mi trabajo y en mi vida personal. Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes".

"Empatizo profundamente con el por qué muchas mujeres deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido. Porque denunciar también tiene un precio", ha añadido la también celebrity, que ha declarado que ha sido "necesario" y que es "una forma de protegernos entre todas y de poner límites donde durante demasiado tiempo no los ha habido".

Carga contra la organización "No puedo dejar de señalar, con tristeza, la actitud de la organización de los Premios Feroz. Fue en el contexto de sus premios donde ocurrieron los hechos y fue esa misma organización la que filtró mi nombre a la prensa cuando yo regresaba de Zaragoza a Madrid, cosa que me obligó a huir durante semanas de Madrid para protegerme", ha acusado la actriz. Además, argumenta, que no han mostrado interés por su persona ni ha vuelto a ser invitada a los premios, con la excepción del año siguiente porque su equipo "insistió". Y señala otro punto: "Me resulta especialmente doloroso que quienes llenan sus galas de discursos sobre los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI no hayan sido capaces de aplicar esos valores cuando más falta hacían". "Hoy para mí esta pesadilla termina. Cierro una etapa muy dura, con la tranquilidad de haber dicho la verdad y de haber confiado en la justicia. Ahora toca sanar, seguir adelante y vivir sin miedo", ha finalizado la intérprete.