Los premios Feroz honraron el histórico año del cine español repartiendo su palmarés entre algunas de las mejores películas del año: As Bestas sale como triunfadora con el premio a mejor película dramática, mejor actor de reparto y mejor banda sonora, pero Carla Simón obtiene el premio a la mejor dirección por Alcarràs y Cinco lobitos se lleva los Feroz a mejor guion, mejor actriz y mejor actriz secundaria. Café para todos, incluida Competencia oficial, premiada con el Feroz a la mejor comedia.

Los galardones de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) cumplían 10 años y se celebraban por segunda ocasión en Zaragoza, en una gala presentada por los conductores de anteriores ediciones de la gala (entre ellas Silvia Abril, Pilar Castro Bárbara Santa-Cruz o Nacho Vigalondo). En los premios televisivos, La ruta (mejor serie dramática, mejor guion y mejor actriz) y No me gusta conducir (mejor serie de comedia, mejor actor y mejor actor secundario) acapararon todos los galardones.

As Bestas, de Rodrigo Sorogoyen, partía hace unos meses como aspirante a competir con Alcarrás y ha adelantado a la película de Carla Simón hasta el punto de tener un cuerpo por delante de cara a los próximos Goya. Su estreno en otoño y su fuerte éxito de taquilla le convierte en la película del momento. Sorogoyen dedicó el premio a Margo Pool, en cuya historia real se inspira la película, por "enseñarnos a vivir sin odio".

Alcarràs, que llega desfondada a la temporada de premios tras su triunfo hace un año en Berlín, logra sin embargo el premio a mejor dirección para Carla Simón lo que es casi una decisión casi salomónica de la AICE. "Gracias a mi familia, porque sin ellos no tendría nada que contar", ha agradecido la cineasta que retrata precisamente una familia de agricultores durante la última cosecha antes de perder sus tierras.

Y Cinco Lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, no solo se va con premio al mejor guion para la propia directora, sino que confirma a Laia Costa como la actriz del papel del año y su madre en la ficción, Susi Sánchez, gana el feroz a la mejor actriz secundaria.

Por último, los Feroz reconocieron a Mantícora a través del premio al mejor actor para Nacho Sánchez y el Feroz al mejor cartel para Carlos Vermut. “Me lo tomo como un premio a toda la película”, agradeció el actor, que interpreta a un pedófilo en la película de Vermut.

Pedro Almodóvar: “El cine ha fagocitado mi vida”

Flanqueado por una selección histórica de sus actrices (Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Julieta Serrano, Leonor Watling, Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit), Pedro Almodóvar ha recogido el Feroz de Honor avisando antes de que “los premios honoríficos no me van a retirar”.

Una imagen, la de un cameo de su madre en una de sus películas al teléfono, le rompió en dos. “Con uno de estos premios, uno siente de mil modos, y uno es muy frágil. Es uno de los premios que uno no debe llorar, pero habéis puesto una imagen de mi madre diciendo que le llamará y es demasiado duro y demasiado emocionante”, ha tratado de explicar entre lágrimas. “Me he venido absolutamente abajo, lo siento. Mi madre ha inspirado todas mis películas”.

Pedro Almodóvar se emociona al recibir el Feroz de Honor y e Pedro Almodóvar se emociona al recibir el Feroz de Honor y es consolado por Milena Smit. EFE/Javier Cebollada

El cineasta manchego ha recordado cómo le marcó Madrid en los años 70 y 80, "un primer novio yonqui", y –para mal- la educación de los salesianos “de auténtico terror”. Y ha arrancado los aplausos clamando por la sanidad pública y apuntando directamente al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

La presencia de la vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Miquel Iceta fue aprovechada primero por Juan Diego Botto (Feroz al mejor actor de serie por No me gusta conducir) para celebrar el gran año de cine y pedir cuidado para el sector. “Solo espero que no sea una ilusión óptica. Que hagan lo necesario para que esto se consolide y tengamos una industria a la altura del talento que tenemos”.

Y más adelante por el periodista y creador Bob Pop para reclamar que el periodismo cinematográfico tenga un trato legislativo similar al del reciente Estatuto del Artista. “Es el momento para que se acabe la precariedad, debería estar prohibida”.