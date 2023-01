La gala de los Feroz reservaba un espacio central para el premio de Honor para Pedro Almodóvar: veinte minutos que han superado las expectativas con emoción imprevista, discurso leído, improvisaciones humorísticas y una final político reclamando una defensa de la sanidad pública. Una sola imagen, la de un cameo de su madre en una de sus películas al teléfono (en el vídeo de presentación del galardón), le rompió en dos antes de empezar. “Con estos premios uno siente de mil modos, y uno de ellos es muy frágil. Es uno de los premios en los que uno no debe llorar, pero habéis puesto una imagen de mi madre diciendo que le llamará y es demasiado duro y demasiado emocionante”, ha tratado de explicar entre lágrimas “Me he venido absolutamente abajo, lo siento. Mi madre ha inspirado casi todas las películas que he hecho".

Flanqueado por una selección histórica de sus actrices (Rossy de Palma, Bibiana Fernández, Julieta Serrano, Leonor Watling, Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit), Pedro Almodóvar ha recogido el Feroz avisando antes de que “los premios honoríficos no me van a retirar”. Y se ha aferrado a las hojas de su discurso escrito para superar la emoción y rememorar su biografía, señalando cómo le marcó -para mal- la educación de los salesianos “de auténtico terror”, Madrid en los años 1977 y 1985 y "un primer novio yonqui".

Almodóvar se ha remontado a su infancia, cuando veía cine. "No solo anulaba la realidad y la hacía desaparecer: el cine ha fagocitado mi vida, tanto como espectador, como director", ha confesado. "Los rodajes me quitan los dolores, me he hecho adicto a su adrenalina, como las reporteras de guerra que vuelven a casa y no saben llevar una vida normal". Y, ahí, ha aparecido el Almodóvar espontáneo con sus digresiones: "Es que últimamente estoy escribiendo sobre una reportera de guerra y están muy adictas a la adrenalina, beben mucho y follan mucho con los otros reporteros. Yo no, no he bebido ni follado en los rodajes. Es una norma que aconsejo a directores y directoras".