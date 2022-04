Tener un hijo cambia la percepción del mundo y de uno mismo. Alauda Ruiz de Azúa tuvo esa sensación cuando se convirtió en madre. “Fue como si un meteorito arrasase con todo. La vida que conocías ya no vuelve”. La relación de pareja, las dinámicas de la familia, el rol que uno desempeñaba hasta entonces se desbarajusta por completo. Entonces, comienza la reconstrucción. Ese fue el detonante de Cinco lobitos (2022), la luminosa ópera prima con la que la directora vasca ha conquistado al público en el XXV Festival de Málaga.

Partiendo de su propia experiencia personal, Ruiz de Azúa dibuja en Cinco lobitos un retrato crudo y honesto sobre “el shock del primer hijo” y muestra cómo esa realidad, bella, pero tremendamente dura, obliga a todos a reubicarse y tratar de averiguar cuál es su papel en esta nueva etapa adulta. Es lo que le ocurre a Amaia, la protagonista de la película, una joven de 35 años que tras el nacimiento de su primer hijo se da cuenta de que no sabe muy bien cómo es eso de ser madre.

Una maternidad cruda y honesta

La interpreta Laia Costa que transpasa la pantalla con su verdad en escenas íntimas y cotidianas con bebés de verdad. Ruiz de Azúa le propuso el personaje cuando Laia estaba embarazada de tres meses y cuando actriz se metió en la piel de esta madre primeriza, ella también estaba experimentando muchas de las sensaciones de su personaje. “Creo que cuando nace un bebé hay una crisis de identidad brutal en todos los miembros de la familia, todas las dinámicas cambian. Eso a su vez nos coloca frente al paso del tiempo, envejecemos. Son dos crisis a las que se enfrenta mi personaje”.

Para articular la ficción, Ruiz de Azúa filtró sus experiencias a través de otras. “Conversé mucho con mi propia familia, con otras madres de las que puedes extraer muchas cosas que se repiten. Iba a algunos parques donde las madres me iban contado sus historias”, cuenta la directora. Así es como la cineasta se dio cuanta de que sus testimonios personales guardaban, en realidad, un relato universal sobre miedos, tabúes y mitos edulcorados en torno a la maternidad. “Nos hemos creado una imagen de lo que es maternar que no tiene nada que ver con la realidad. Las historias habituales del cine suelen ser maternidades idílicas, edulcoradas y otras de madres corajes.

Cinco lobitos es la cotidianeidad absoluta sobre la maternidad, con sus luces y sus sombras, que trata cosas que no es que sean tabúes, es que se dan por supuesto y no se han abordado hasta ahora”, apunta la actriz protagonista. Cinco lobitos también explora los viajes de ida y vuelta de los hijos y cómo cambian la paternidad o la maternidad cambia la percepción de nuestros padres. “Lo primero que haces cuando eres madre y estás perdida es preguntarte cómo lo haría mi madre, empieza a entenderla desde otro sitio, eso cambian las relaciones. Pero rodando esta película, creo que todos nos dimos cuenta de algo muy bonito que es que nunca dejas de ser hijo, que siempre hay un momento en el que necesitarás de nuevo a tu madre o tu padre. Son vínculos muy fuertes y van y vienen”.

00.29 min Cinco lobitos (2022), clip exclusivo

Susi Sánchez, Mikel Bustamante y Ramón Barea completan un reparto en el que los personajes perfilados por Alauda quedan fuera de clichés y se retratan como seres imperfectos, pero tremendamente humanos. “Hay una crudeza y una realidad brutal. El público conecta con cada personaje porque piensa 'es que me gusta y no me gusta a la vez y por eso estoy con él'”, resume Laia Costa. Una honestidad que traspasa la pantalla.

Tras su brillante paso por la Berlinale y con una acogida abrumadora en Málaga, en cuya presentación no ha parado de sonora la expresión “huele a Biznaga”, y así ha sido. Cinco lobitos triunfa en el Festival de Cine de Málaga con la Biznaga de Oro a la Mejor Película Española. Además, se ha llevado también el Premio del Público, el Premio a Mejor Guion, el Premio Feroz Puerta Oscura, el Premio Asecan a Mejor Ópera Prima, el Premio Signis y el Premio Jurado Joven de la UMA. Las protagonistas Laia Costa y Susi Sánchez han obtenido Ex Aequo la Biznaga de Plata a la Mejor Interpretación Femenina. La cinta, que cuenta con la participación de RTVE, llegará a los cines el próximo 20 de mayo.