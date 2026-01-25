El cine participado por RTVE arrasa en los Feroz con 11 premios en una gala marcada por el triunfo de 'Los domingos'

La Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) entregó este sábado los Premios Feroz 2026 que reconocen los mejores trabajos de cine y televisión según la prensa especializada. El cine participado por RTVE arrasó con un total de 11 galardones en una ceremonia que se emitió por segundo año consecutivo en RTVE y en la que ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa se alzó como gran vencedora de la noche, con cinco premios, incluido mejor película dramática y mejor dirección.

‘Los domingos’ (5) película que aborda la vocación religiosa, se impuso en el palmarés de los Feroz con cinco galardones: mejor película dramática, mejor dirección y guion para Alauda Ruiz de Azúa; mejor actriz protagonista, Patricia López Arnaiz; y mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu.

‘Maspalomas’ (2), de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, ha obtenido el Feroz a mejor actor protagonista (José Ramón Soroiz), y actor de reparto (Kandido Uranga), por sus interpretaciones en una cinta que habla de la vuelta al armario en la vejez.

‘La cena’ (1), de Manuel Gómez Pereira, ambientada en la posguerra española, ha sido reconocida como mejor película de comedia.

Completan el palmarés en los Feroz de películas participadas por RTVE ‘Ciudad sin sueño’ (1), de Guillermo Galoe, Premio Arrebato de Ficción, cine social con actores no profesionales y premiada en Cannes; y ‘Tardes de Soledad’ (2) de Albert Serra, un documental sobre la tauromaquia que ha obtenido dos galardones: Premio Feroz Holded Arrebato de no ficción y Mejor Cartel.