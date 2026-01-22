RTVE ofrece este sábado en directo la entrega de los Premios Feroz

RTVE ofrece en directo la entrega de los Premios Feroz 2026, que concede cada año la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, y que se celebra en el Pazo da Cultura de Pontevedra. La presentarán Petra Martínez, Antonio Durán Morris, Samantha Hudson y Elisabet Casanovas y contará con los comentarios de Bob Pop.

A la gala están invitadas multitud de estrellas de cine y televisión, como Maria de Medeiros, Candela Peña, Anna Castillo, Álvaro Morte, Ricardo Gómez, Javier Cámara, Leonor Watling, Javier Ambrossi, Eduardo Casanova, Javier Calvo, María León, Nora Navas, Álvaro Cervantes, Asier Etxeandia, Leticia Dolera, Patricia López Arnaiz, Ingrid García-Jonsson, Natalia de Molina o Yurena, y Marta Fernández Muro, que recibirá el Premio Feroz de Honor.

La retransmisión se podrá seguir en directo a través de La 2 y RTVE Play, donde contará con traducción en lengua de signos. Además, la plataforma online de RTVE permite disfrutar de forma gratuitade una colección con películas y series premiadas en otras ediciones, con títulos como ‘El maestro que prometió el mar’, ‘As bestas’, o ‘20.000 especies de abejas’, y de series como ‘El Ministerio del tiempo’.

RTVE en los Premios Feroz El cine participado por RTVE llega a esta cita con 45 nominaciones. Parte como favorita ‘Los domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa con nueve nominaciones. Le siguen, con siete ‘Maspalomas’, seis para ‘Romería’ y ‘Sorda’ y cinco para ‘La cena’. También, entre la candidatas a distintos premios, ‘El cautivo’; ‘Mi amiga Eva’; ‘Muy lejos’; ‘Rondallas’; ‘Decorado’; ‘Los Tigres’; ‘La Furia’; ‘Una quinta portuguesa’; y ‘Tardes de Soledad’.