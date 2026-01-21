Las películas ganadoras en los Premios Feroz que puedes ver gratis en RTVE Play

Este 24 de enero se celebra una nueva edición de los Premios Feroz, antesala de los Goya, que premia lo mejor del cine y la televisión del último año. Coincidiendo con la cita, RTVE Play rescata varios títulos ganadores que triunfaron en ediciones pasadas y que puedes disfrutarse completamente gratis. A continuación, destacamos la selección con algunas de las más destacadas de estos premios, pero puedes bucear al completo en el catálogo de RTVE Play: colección Premiadas en los Feroz.

As bestas (2022), Rodrigo Sorogoyen Reparto: Luis Zahera, Diego Anido Antoine y Olga son una pareja francesa que se instaló hace tiempo en una aldea del interior de Galicia. Allí llevan una vida tranquila, aunque su convivencia con los lugareños no es tan idílica como desearían. Un conflicto con sus vecinos, los hermanos Anta, hará que la tensión crezca en la aldea hasta alcanzar un punto de no retorno. La película del año del cine español en 2022. Ganadora de 9 premios Goya, 3 premios Feroz y ganadora del César a la Mejor película extrajera.

Cinco lobitos (2022), Alauda Ruiz de Azua Reparto: Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. Un drama sobre la maternidad escrito y dirigido por Alauda Ruiz de Azúa. Con Laia Costa, Susi Sánchez, Ramón Barea y Mikel Bustamante.

Tarde para la ira (2016), Raúl Arévalo Reparto: Antonio de la Torre, Luis Calleja, Manolo Solo Madrid, Agosto de 2007. Curro entra en prisión tras participar en el atraco de una joyería. Ocho años después sale de prisión con ganas de emprender una nueva vida junto a su familia, pero se encuentra con una situación inesperada y a un desconocido: José, que le lleva a emprender un extraño viaje donde juntos se enfrentan a fantasmas del pasado y se hundirán en el abismo de la venganza. Antonio de la Torre y Luis Callejo protagonizan esta espiral de venganza. Un thriller brutal, ópera prima de Raúl Arévalo.

Loreak (2014), de Jon Garaño y Jose Mª Goenaga Reparto: Nagore Aramburu, Itziar Ituño Loreak (Flores) sigue de cerca la vida de tres mujeres, Ane, Lourdes y Tere, las tres con vidas distintas pero con una cosa en común. Todas ellas han perdido a alguien querido. Es por eso que cada una de ellas recibe una vez por semana unmisteriosoramo de flores de alguien anónimo. Y aunque sólo se trate de flores, las tres mujeres se verán afectadas por ello.

La llamada (2017) Reparto: Anna Castillo, Macarena García, Belén Cuesta Segovia. Campamento cristiano 'La Brújula'. Bernarda, una monja recién llegada, quiere salvar el campamento con su canción 'Viviremos firmes en la fe'. La hermana Milagros, una joven con dudas, recuerda lo mucho que le gustaba Presuntos Implicados. Y María y Susana, dos adolescentes castigadas, tienen un grupo que se llama 'Suma Latina'. Pero desde que Dios se le aparece a María una noche, todo está cambiando. Y es que a Dios le encanta Whitney Houston. Obtuvo cinco nominaciones en los Goya, de los que logró el de Mejor canción original, compuesta por Leiva. Dios le canta a una adolescente fan del electropop en esta comedia musical sobre la fe y la amistad.

La boda de Rosa (2020) Reparto: Candela Peña, Nathalie Poza Ganadora de dos premios Goya. A punto de cumplir 45, Rosa se da cuenta de que ha vivido siempre por y para los demás y decide apretar el botón nuclear, mandarlo todo a paseo y tomar las riendas de su vida. Pero antes, quiere embarcarse en un compromiso muy especial: un matrimonio consigo misma. Candela Peña protagoniza esta película dirigida por Icíar Bollaín.

Rifkin's festival (2020) Reparto: Elena Anaya, Louis Garrel, Gina Gerson Un matrimonio americano asiste al Festival de Cine de San Sebastián. Ambos quedan atrapados en la magia del festival, la belleza y el encanto de España y en la fantasía de las películas. Ella comienza un romance con un talentado director de cine francés. Él se enamora de una mujer española que vive en la ciudad. Es una comedia romántica que se resuelve de una manera cómica pero romántica.

Ane (2020) Reparto: Patricia López Arnaiz, Jone Laspiur Euskadi, 2009. Lide trabaja como guardia de seguridad en las obras del tren de alta velocidad, un proyecto que genera protestas sociales en las calles. Cuando vuelve a casa después de trabajar y pasar la noche de fiesta, prepara el desayuno para dos, pero su hija adolescente, Ane, no está. Al día siguiente, ésta sigue sin aparecer. Ganadora de tres premios Goya, relata la historia de una mujer que busca a su hija adolescente desaparecida en Vitoria en 2009.

No matarás (2020) Reparto: Mario Casas, Milena Smit Dani, un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo, decide retomar su vida tras la muerte de éste. Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje, conoce a Mila, una chica tan inquietante y sensual como inestable, que convierte esa noche en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de este encuentro llevan a Dani hasta tal extremo, que se plantea cosas que jamás habría podido imaginar. Thriller con Milena Smit y Mario Casas, reconocido con un Goya por su actuación.

Campeones (2018), de Javier Fesser Reparto: Javier Gutiérrez, Gloria Ramos, Jesús Vidal Marcos es el segundo entrenador de un equipo de baloncesto profesional. Tras una trifulca con el primer entrenador y un accidente de coche, Marcos es despedido y obligado a cumplir 90 días de trabajos sociales entrenando a un equipo de personas con discapacidad intelectual. Lo que en un principio es una tortura para Marcos debido a las particularidades de los integrantes del grupo, se convertirá poco a poco en un aprendizaje, tanto para Marcos como para el equipo, que transformará sus vidas. Javier Fesser dirige esta cinta ganadora de tres Goya sobre un equipo de baloncesto de personas con discapacidad intelectual.

Las niñas (2020), de Pilar Palomero Reparto: Natalia de Molina, Andrea Fandos La ópera prima de Pilar Palomero deslumbró al cine español. Ganadora de cuatro premios Goya, entre ellos el de Mejor película. Esta es la historia de Celia, una niña de 11 años, que estudia en un colegio de monjas de Zaragoza y vive con su madre. Es el año 1992. Brisa, una nueva compañera recién llegada de Barcelona, la empuja hacia una nueva etapa en su vida: la adolescencia. En este viaje, en la España de la Expo y de las Olimpiadas del año 92, Celia descubre que la vida está hecha de muchas verdades y algunas mentiras. Con Andrea Fandos, Natalia de Molina y Zoe Arnao.

Adiós (2019) Reparto: Mario Casas, Natalia de Molina, Mona Martínez Thriller dramático que promete sacudir por dentro a los espectadores. Dirigido por Paco Cabezas, Adiós cuenta la historia de Juan, un preso que logra un permiso para ir a la comunión de su hija en Sevilla, en el conocido barrio de las 3000 viviendas. Un día feliz que se convierte en la peor pesadilla de sus padres cuando la pequeña muere accidentalmente cuando se entremezcla con ellos en un entramado de corrupción policial y narcotráfico. Un thriller dirigido por Paco Cabezas. Nominado a tres Premios Goya en 2020.

Los europeos (2020) Reparto: Juan Diego Botto, Raúl Arévalo Adaptación de la novela homónima de Rafael Azcona. Ambientada en la idílica Ibiza de 1958, que en aquellos años era un espejismo de libertad en plena España franquista. Esta es la historia de Antonio (Juan Diego Bottto), un señorito bandarra, y Miguel (Raúl Arévalo), un sufrido empleado quejoso y con culpa de clase, son dos amigos marcados por su diferencia social que atracan en la isla con la intención de perseguir a las extranjeras y respirar libertad y libertinaje.