Premios Feroz 2026, en directo en vídeo: comienza la gala en Pontevedra

Los Premios Feroz 2026 se presentan un años más como una de las citas más importantes del calendario audiovisual español, la antesala de los Goya, los Globos de Oro patrios, y reúnen a lo más destacado del cine y las series nacionales en una ceremonia que tiene lugar este sábado 24 de enero en Pontevedra, en el Pazo da Cultura de la ciudad gallega.

Organizados por la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), estos galardones celebran su 13ª edición en una gala que pueden seguir en TVE en directo y desde esta misma noticia a partir de las 22 horas, y que cuenta con un equipo de presentadores formado por Petra Martínez, Samantha Hudson, Antonio Durán 'Morris' y Elisabet Casanovas.

Más de mil invitados, incluidos, por supuesto, numerosos nominados, además de creadores y figuras (y figurones) del panorama audiovisual español. Y, recordemos, que entre los títulos que parten como favoritos figuran películas como Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, con nueve nominaciones, y Maspalomas, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi, y Sirāt, de Oliver Laxe, con siete cada una.

En cuanto a las series, la otra pata de estos premios, la noche promete estar disputada con Poquita fe y Superstar con sus 6 nominaciones, y Anatomía de un instante y Yakarta con 5.

En total, los Premios Feroz, que a diferencia de los Goya también contempla apartado de series, cuenta con 21 categorías: once de cine, siete de series, dos premios Feroz Arrebato y el Premio Feroz de Honor, que este año recae sobre Marta Fernández-Muro.