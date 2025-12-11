'Frontera', un thriller sobre los españoles que ayudaron a los judíos perseguidos por los nazis

“Lo que más me interesaba de Frontera, escrita por Miguel Ibáñez Monroy y Gerard Giménez, es que dialoga con nuestro presente. Ahora también hay personas que huyen de la guerra, de los genocidios, del hambre… para venir a sitios donde su vida no peligre".

Así se refiere Judith Collel (Elisa K, Nosotras), a su nueva película: Frontera, un apasionante thriller histórico inspirado en hechos reales que cuenta la historia de los habitantes de un pueblo de la comarca del Pallars que en 1943, cuando Franco y Hitler habían cerrado la frontera entre España y la Francia ocupada, ayudan a los judíos a cruzarla arriesgando sus propias vidas. Un thriller dramático protagonizado por Miki Esparbé, Maria Rodríguez Soto, Asier Etxeandia, Bruna Cusí y Jordi Sánchez, Kevin Janssens y Joren Seldeslachts. Cuenta con la participación de RTVE y se estrenará en cines este 12 de diciembre.

"En ese microcosmos, en ese pueblecito de la película -nos cuenta Judith Collel-, esa gente que necesita ayuda se encuentra con personas que los quieren ayudar, con otros que los quieren denunciar y con una gran mayoría que piensa que el problema no va con ellos y mira hacia otro lado. Y es justo esa gente de en medio en la que pensamos. Porque queremos que sea una película que llame a la acción, que interpele a los que podamos ayudar a que echemos una mano”.

“Y en la película –concluye la directora- vemos otra cosa importante que también entronca con la actualidad: cómo es el pueblo el que ayuda a esos judíos que huyen de los nazis. Algo como lo que ha pasado con Palestina, que mientras los gobiernos miraban a otro lado, la gente tomaba partido protestando en la calle. Creo que, si la mayoría tomamos partido, si no miramos a otro lado, tenemos las de ganar”.

01.46 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Frontera', un thriller histórico con Miki Esparbé, María Rodríguez y Asier Etxeandia

Una película que refleja la actualidad Algo con lo que Miki Esparbé está de acuerdo: "Me gusta que la historia sea un poco reflejo de la actualidad. Que veamos a esa gente que desafió a las leyes para priorizar los derechos humanos y ayudar a gente necesitada. Esos republicanos que habían perdido la guerra se encontraron de frente con una gente, los judíos perseguidos, que también han visto como se les escapaba la libertad eran perseguidos. Por eso pienso que lo bonito de la película es que es una llamada a la acción, que el pueblo se moviliza para salvar al pueblo". Un pueblo que, además, compartió lo poco que tenía con esos judíos perseguidos. "Como dice Manel, hay una escena en la que el grupo de judíos llega a la frontera y el pueblo se reúne al otro lado. Y creo que, cuando se ven reflejados en esos judíos es cuando deciden ayudarlos. Antes estaban absolutamente inmóviles, paralizados por el miedo, y solo reaccionan cuando ven el peligro real que corren los judíos", añade Esparbé. "Creo que es el momento en que reaccionan porque miran de frente a sus ojos –añade Asier-. Normalmente somos muy poco empáticos, pero cuando ves que se están llevando a la gente para matarla y que la dignidad humana ya no vale de nada, cuando ves la injusticia ante tus ojos, creo que cualquiera con un poco de sangre en sus venas lucharía. Yo siempre voy a estar del lado del que sufre. Y creo que cualquiera que tenga un poco de empatía, que tenga algo de humanidad, haría lo mismo".

Un drama, pero también un thiller Judith Collel destaca que la película: “Es un drama, pero también un thriller con sus escenas de acción. Para mí ha sido un gran reto porque he salido de mi zona de confort, de las películas pequeñas e intimistas. Y pienso que es necesario que las mujeres también podamos hacer este tipo de películas con presupuestos más grandes. Sigue siendo complicado para nosotras, pero lo estamos consiguiendo”. En cuanto a la reacción que espera conseguir en los espectadores, Judith nos comenta: “Espero que la película los emocione y los tenga en vilo todo el tiempo y que, cuando salgan, reflexionen sobre la situación de la gente que tiene que huir de sus casas porque no tienen más remedio. Porque sí la gente se va de sus países no es porque quieran, sino porque no tienen más remedio”. “Como dice una poetisa congoleña: “Nadie se lanza al mar, a no ser que el mar sea menos peligroso que la tierra en la que estás". También me gustaría repetir que si nos unimos todos podemos cambiar realmente las cosas. Por eso en el poster de la película están todos los personajes, porque es un pueblo que lucha unido para cambiar las cosas. Y eso es algo sobre lo que deberíamos reflexionar. Porque unidos, tenemos más poder del que pensamos”. Fotograma de 'Frontera'

Reivindicar el papel de las mujeres en la guerra y la posguerra María Rodríguez Soto también agradece el papel de las mujeres en esta película, en la que ayudan activamente a los judíos a pasar la frontera: "Creo que esta ha sido una gran decisión de Judith, que tenía clarísimo que quería contar la historia también a partir de aquí. Creo que la Guerra Civil y la posguerra se han narrado desde el punto de vista masculino y falta toda la otra mitad por contar. Por eso creo que esta película es muy importante". "Me he inspirado mucho en mi abuela, que era cañera a más no poder y no se callaba ni de broma –añade Judith-. Era anarquista, trabajaba en el campo y era analfabeta, aunque luego aprendió a leer. Trabajó desde que era una niña para cuidar a sus hermanos y logró su sueño de llevar a su hija, mi madre, a la universidad. Por eso, esta película es mi homenaje a todas las "Emilias", que era el nombre de mi abuela, que lucharon día a día para mantener a sus familias durante la guerra y la posguerra".

Manel, un republicano que decidió desertar Miki Esparbé (Manel Grau) y María Rodríguez Soto (Mercé) interpretan a un matrimonio de republicanos que tuvo que renunciar a sus ideales para sobrevivir a la Guerra Civil. “Manel es uno de tantos que decidió desertar y uno de los pocos que tuvo la suerte de tener los contactos suficientes para poder seguir trabajando tras la guerra –nos cuenta Miki-. Tiene una función administrativa en esta aduana fronteriza entre Catalunya y Francia. Manel carga con el peso de haber perdido la guerra y también de tener que colaborar con una burocracia que no comulga”. “También –continúa el actor-, arrastra la culpa de haberse llevado a su familia desde Barcelona hasta este puesto fronterizo que quedaba muy lejos. Pero pensó que era la única forma de salvarlos. Y cuando aparecen esos judíos en la frontera decide ayudarlos porque se da cuenta de lo mucho que necesitaba esa especie de redención, de sentirse útil, de poder ayudar, de poder hacer el bien”. “Y compartir esos actos con su familia los une de verdad, porque son gente que vive desde la desilusión, desde la frustración, desde la tristeza más profunda y absoluta de un momento histórico que va muy pegado a la Guerra civil. Una posguerra tan inmediata que no se ha retratado mucho en el cine y en el que pesaba mucho la muerte, el recuerdo, las decisiones… Eso lo llevará a decidir hacer el bien por encima de todo”. Miki Esparbé en 'Frontera'

Mercé, una mujer que quiere decidir sobre su destino María Rodríguez Soto es Mercé, la esposa de Manel. “Eran una pareja politizada, con una formación académica y cuando Manel deserta se ve obligada a hacer una vida en el campo, dedicada únicamente a su casa y sus hijos, y eso la va quemando poco a poco. Hasta que llega un momento en el que no puede más, que siente que Manel ha renunciado al camino que habían escogido seguir los dos juntos. Y ahí ves claramente su frustración”. “Mercé es una mujer que tiene una herida enorme –continúa la actriz-, seguramente como todas las personas en ese momento. Ella ha cumplido con lo que debía hacer como buena mujer bajo el sesgo del machismo de la época. Pero también es valiente porque se atreve a protestar. Hay un momento en la cena con el capitán nazi en que ella se atreve a hablar con la judía a la que usan como esclava y eso creo que es un acto de valentía enorme”. “Creo que es una mujer enérgica e impulsiva, que se ha comido todo lo que le ha pasado hasta que ha llegado un momento en el que se siente muy sola y por eso reclama su sitio y tener también poder de decisión sobre su destino”. Fotograma de 'Frontera'

José Antonio: ¿Héroe o villano? Asier Etxeandia interpreta a José Antonio Sánchez, el Guardia Civil encargado de patrullar las fronteras para evitar el paso de judíos, cosa que aprovecha para beneficiarse con el estraperlo. “Él tiene que hacerse respetar y conseguir que le tengan miedo para intentar salvarse a sí mismo –nos cuenta el actor-. Es un personaje con muchas aristas y enseguida nos damos cuenta de que con él nada es lo que parece. Creo que es un personaje muy conmovedor y muy bonito de interpretar”. “Espero que a los espectadores les pase como a mí, que cuando juzgo a alguien basándome en mis prejuicios de mierda, y luego me sorprende, eso hace que me amigue con la vida. Creo que este personaje provoca eso”, añade el actor. Asier también piensa que estas historias hay que contarlas: “Y actualmente más todavía, porque este país no ha cambiado demasiado. Seguimos teniendo una guerra civil subterránea, porque no se han curado todavía las heridas de lo que ocurrió. Por eso es más necesario que nunca que se cuenten este tipo de historias y, además, con la calidad que creo que tiene esta película”. Asier Etxeandia interpreta a José Antonio Sánchez