RTVE obtiene un superávit de más de 55 millones de euros en 2025

El Consejo de Administración de RTVE ha aprobado por mayoría absoluta las cuentas auditadas de 2025, que recogen un superávit de 55.670.000 euros, frente a los casi 13 millones de pérdidas de 2024. El dinero pasará a las reservas de RTVE para atender a posibles contingencias en los próximos años.

RTVE ha conseguido en 2025 un resultado de explotación positivo por importe de 71.777.000 euros. Es el resultante de restar a los ingresos de explotación los gastos de explotación. Una vez descontado el resultado financiero, el resultado antes de impuestos es de casi 63 millones de euros (62.907.000).

Los 63 millones en positivo antes de impuestos son la aportación adicional que RTVE solicitó en su momento a la SEPI y que no ha sido necesario utilizar gracias a la eficiencia en la gestión, la contención de gastos y el aumento de ingresos.

Los ingresos comerciales alcanzan una cifra de 85,5 millones de euros, la cifra más alta desde 2009. Se han reducido, además, los gastos de explotación en un 7,6% y el gasto de programas, en un 18,7%. El coste de estructura de la dirección se ha reducido un 22% y RTVE le ha costado al contribuyente 37 millones de euros menos que en 2024.

Mientras se aplica esta gestión, los índices de audiencia crecen a niveles que no se veían desde hace años: La 1 cerró 2025 con una cuota de pantalla del 11%, lo que supuso medio punto de crecimiento y su mejor share en 13 años. La tendencia ascendente se mantiene en el comienzo de este año: un 12,2% en enero y un 12,3% en febrero. En ambos casos, la cadena creció 1.8 puntos y fue su mejor registro en esos meses de los últimos 14 años.