Cien años del Lyceum Club: mujeres que avanzaron hacia la igualdad

*Objetivo Igualdad se emite los domingos a las 16:30h en el Canal 24 horas y después en RTVE Play

"El Lyceum Club Femenino no fue solo un club de mujeres, sino una apuesta colectiva por la educación, la cultura, la reforma social y la igualdad civil y política como fundamentos de una sociedad más justa y abierta". Esta definición encabeza la página web que el Ministerio de Cultura ha creado para conmemorar el centenario del Lyceum Club Femenino.

Cuando la abrimos, aparece un listado alfabético con los nombres de las que fueron socias de este espacio cultural durante su vida activa, entre 1926 y 1936. En la investigación que se está llevando a cabo con motivo de este aniversario, se ha dado con el nombre de unas 500 socias. Los actos de conmemoración del Lyceum de este año pretenden, precisamente, difundir sus biografías, sus semblanzas, su actividad y servir para que muchas familias que no saben que sus abuelas fueron mujeres que estuvieron a la vanguardia de los avances femeninos, que fueron socias del Lyceum, las identifiquen y ayuden a esta recuperación de memoria.

Un año de actos para recuperar la memoria El programa de esta conmemoración es muy amplio: conferencias, clubes de lectura, presentaciones de libros, un ciclo de cine en la Filmoteca Española, conciertos. El ciclo de conferencias comenzó el 8 de abril con una mesa redonda en el Instituto Internacional que reunió a la comisaria del Centenario, Tania Balló, la asesora científica, Carmen de la Guardia, una de las pioneras en el estudio del Lyceum, Concha Fagoaga y la subdirectora de Archivos Estatales, Ana María López Cuadrado. Estas conferencias se celebrarán en varias sedes y tienen el objetivo de divulgar cómo y por qué un grupo de mujeres intelectuales crearon el Lyceum, quiénes eran, qué pretendían y cómo era la sociedad por la que transitaban. "Todas estas actividades van a tener una expansión a lo largo de todos los territorios, donde también va a haber conferencias, exposiciones itinerantes, etc.", añade Tania Balló. La comisaria del Centenario nos explica la importancia de recuperar esta memoria: "El Lyceum Club fue un espacio muy transgresor. Las socias construyeron un espacio de libertad y autonomía y eso fue único en su momento. Fue un laboratorio de modernidad y de educación política". Ana María López Cuadrado, Concha Fagoaga, Carmen de la Guardia y Tania Balló en la Conferencia Inaugural del Centenario del Lyceum Club en el Instituto Internacional Además, habrá intervenciones artísticas en la Plaza del Rey de Madrid, donde está la Casa de las Siete Chimeneas, primera sede del Lyceum, y varios Dramawalker para conocer el proyecto de una forma más activa. La joya del Centenario llegará en septiembre, con una gran exposición en la Fundación Ortega-Marañón de Madrid, en el edificio que fue sede de la Residencia de Señoritas, uno de los lugares caldo de cultivo del Lyceum. En esta labor de recuperar la memoria de las mujeres, tendrá un espacio especial la wikipedia, con una editatona que se celebrará en octubre.

¿Quiénes eran las socias del Lyceum? RTVE también se une a la conmemoración del centenario del Lyceum a través de reportajes y programas de radio y televisión. En la plataforma RTVEplay habrá un catálogo especial que recuperará archivo de RTVE relacionado con el Lyceum y sus socias, documentales, películas, series sobre la época, etc. Objetivo Igualdad de TVE ha elaborado un programa especial dedicado completamente a explicar quiénes fueron las mujeres que construyeron el Lyceum, con la participación de Carmen de la Guardia, Tania Balló, Juan Aguilera y descendientes de socias del Club. Eran muy diversas y procedían de ámbitos intelectuales y académicos como la Residencia de Señoritas o el Instituto Internacional, de las escuelas de Maestras y también de las asociaciones feministas. Pero también había mujeres que símplemente tenían inquietudes y querían aprender. Las socias del Lyceum organizaban exposiciones, conciertos, conferencias. No se trataba sólo de entretenerse, sino de aprender juntas, de hacer red. "A las primeras profesionales les ayuda a hacerse fuertes, a darse ánimo. Les ayuda a generar red, que luego lo veremos en el exilio de muchas de ellas. Les ayuda muchas veces a encontrar hasta trabajo. Unas trabajan en los buffetes de las otras, las impulsan y desde luego es uno de los aspectos más sorprendentes del Lyceum", expone la catedrática Carmen de la Guardia. María de Maeztu, directora de la Residencia de Señoritas y primera presidenta del Lyceum Club Femenino