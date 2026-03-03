'Las voces de TODAS': un siglo de mujeres tomando la palabra’ acto con motivo del 8M, vídeo en directo

Radiotelevisión Española se vuelca con el 8 de marzo, a través de una programación especial y transversal, con especial atención el próximo fin de semana, justo cuando se celebra el Día de la Mujer. Bajo el lema 'Las voces de todas', la Corporación refuerza su apuesta por transmitir las voces de mujeres de diferentes ámbitos y circunstancias, sus problemas, y la discriminación y el machismo que siguen sufriendo.

‘Las voces de TODAS: un siglo de mujeres tomando la palabra’ es un evento que organiza este martes el Observatorio de Igualdad de RTVE con motivo de este 8M en Prado del Rey. Un homenaje a las mujeres que formaron parte del Lyceum Club, fundado en 1926 por María de Maeztu y cuyo centenario se celebra este 2026.

Hace 100 años, el Lyceum Club Femenino se convirtió en uno de los primeros espacios organizados de pensamiento y autonomía femenina en España. Un lugar donde las mujeres pudieron reunirse para debatir, formarse y participar activamente en la vida pública. Con este homenaje, el Observatorio de Igualdad de RTVE recupera un patrimonio cultural que durante décadas no recibió la difusión que merecía y reivindica a aquellas mujeres que ampliaron los límites de la educación, la literatura, el periodismo y la política.

La inauguración corre a cargo de Rosa León, cantautora y consejera del Consejo de Administración de RTVE, que interpretará 'Réquiem de un madre', y la intervención del presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, y la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández.

Carolina Pecharromán, editora de Igualdad de los Servicios informativos de TVE, intervendrá para hacer un acto de "memoria y legado del Lyceum Club Femenino. Cerrará este acto la presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE, Mercedes de Pablos.

Representantes mujeres del mundo de la cultura y de RTVE leerán textos de otras mujeres que abrieron camino: Amparo Llanos, guitarrista y compositora española, lee a María de Maeztu; Marta Flich, economista y presentadora de TVE, lee a María Teresa León; Henar Álvarez, cómica y presentadora de TVE, lee a Magda Donato; Rosa María Molló, periodista de RTVE, lee a Victoria Kent; Serrana Torres, directora y productora de cine, lee a Ernestina de Champourcín; Pilar Bernal, directora de Contenidos Digitales Informativos de RTVE, lee a Zenobia Camprubí; Lourdes Maldonado, periodista de RTVE, lee a Elena Fortún; Laura Martínez, periodista de RTVE, lee a María Lejárraga; y Lola Martínez Rojo, editora de Igualdad de RNE, lee a Clara Campoamor.