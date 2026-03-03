Ocho libros de mujeres para descubrir o redescubrir este 8 de marzo

El 8 de marzo es una buena fecha para recordar el papel de las mujeres en la literatura y volver a escuchar voces que han seguido vivas a lo largo de los siglos, pese al intento del patriarcado por acallarlas o relegarlas cuando eran tan poderosas que no se podían pasar por alto.

Laure de Chantal aborda las nueve vidas de Safo y disecciona el maltrato al genio femenino, mientras que Clara Janés repasa la obra de poetas desde la acadia Enheduanna a las arábigoandaluzas o las afganas. Virginia Woolf nos invita a viajar por el Mediterráneo y otras autoras nos llevan desde Filipinas hasta el círculo polar en ocho libros.

Guardar la casa y cerrar la boca Clara Janés analiza en Guardar la casa y cerrar la boca. En torno a la mujer y la literatura la evolución de la lírica y los versos que han escrito las mujeres a lo largo de los siglos, desde Enheduanna o Safo, que firmaron sus poemas reivindicando su autoría, a la tradición oral que sigue viva en un territorio tan inhóspito como Afganistán. Las mujeres afganas tienen solo dos salidas a su inhumana situación: el suicidio o el canto. Quitarse la vida supone trasgredir la ley islámica, pero a través de los landays expresan el amor al amante, nunca al marido impuesto, se burlan con humor de la tiranía masculina y muestran su rostro rebelde y orgulloso. "En secreto ardo, en secreto lloro, soy la mujer pasthún que no puede desvelar su amor." El esposo, a menudo un viejo o un niño, es denominado "el pequeño horrible" que "con el vientre lleno, sube a la cama y ronca hasta el amanecer". Las poetas afganas no renuncian a la única libertad a su alcance, amar al elegido de su corazón, y se expresan con gran sensualidad: "Tómame primero entre tus brazos, estréchame, solamente después podras anudarte a mis muslos de terciopelo. ¡Aprende a comer mi boca! Coloca primero los labios, luego fuerza dulcemente la línea de mis dientes".

La casa de la calle Sombra En su primera novela la periodista filipina Marta Ortigas recorre la historia de Filipinas desde 1942 hasta la actualidad. El hilo conductor es la familia Castillo de Montijo, fundada por Federico, un extremeño huido de la Guerra Civil que llega al archipiélago para hacer fortuna, y Fatimah, una fugitiva musulmana que abandona a los suyos. Las peripecias de la saga familiar se entrelazan con la ocupación japonesa, la dictadura de Marcos y la guerra contra las drogas en una narración coral, publicada por Amok ediciones, que atrapa como los mejores folletines. Un retrato descarnado de la corrupción política y los abusos del poder, que se sabe impune, entrelazado con la decadencia de un imperio empresarial. "Era principios de los años ochenta y esta era la fiesta de Navidad de la oficina Castillo, donde la "nieve" era tan abundante como las "ayudantes" de Papá Noel, un nombre juguetón para referirse a las prostitutas "polares". Blancas, como la rubia de antes; americanas, europeas, australianas, cualquiera de tez clara que necesitara dinero. En aquella época, en Manila, eran fáciles de encontrar".

Las nueve vidas de Safo La poeta Safo de Mitilene (siglo VII a.C.) fue también músico, filósofa, educadora y activista política. Brillante maestra, tan conocida como Sócrates en su tiempo, su figura se ha visto convertida en cortesana, bruja pagana, revolucionaria, lesbiana seductora y finalmente icono feminista. La helenista Laure de Chantal explora en Las nueve vidas de Safo, ensayo publicado por Siruela, la imagen que devuelve la historia de las mujeres que crearon conocimiento, arte y cultura, mediante la pensadora griega como hilo conductor.: "La primera persona que escribió en su propio nombre, sin invocar la ayuda de las musas". "Fluye de mí el sudor, un espasmo me embarga toda entera y estoy más húmeda que la hierba. Casi me parece morir... Ya que hay que arriesgarse a todo..." (Safo) De Chantal denuncia el plagio descarado de la obra de Safo por los poetas latinos Catulo, Horacio y Ovidio y reflexiona que "al igual que para muchos el cuerpo de una mujer sigue ofreciéndose a recibir comentarios o incluso gestos descarados, su cuerpo intelectual nunca le pertenece enteramente. En ambos casos, están en peligro su integridad, su libertad, su seguridad incluso".

Cortarse el cabello Rosario Villajos desgrana en Cortarse el cabello una veintena de relatos entre lo real y lo simbólico que componen un ritual íntimo sobre la pérdida de la inocencia, de los otros, de la identidad o del cuerpo. Editado por Seix Barral, el libro sigue a un hombre con un enjambre de abejas revoloteando siempre por su cabeza, a una joven que huye para vivir entre los sioux o a una madre que se niega a deshacerse del cadáver de su hijo. Vampiros, fantasmas, mujeres-lobo y otras criaturas extraordinarias nos acercan la muerte, el duelo y la despedida que abre un nuevo comienzo en unos relatos cuya génesis la escritora desvela en un revelador epílogo. "Ocurrió un día antes de que comenzaran a sedarte, cuando te dolía tanto el pecho que solo repetías lo mismo, que querías que alguien te ayudara a morir, y tu sordera te impedía escuchar lo que decían los enfermeros allí presentes. Por eso me tocó a mí explicarte que marcharte de la vida no es como irte a casa cuando estás harto de los aplausos por un concierto que no puedes oír".

Las fronteras La periodista Carolina Sarmiento plantea una distopía inquietante en su novela Las fronteras. Los excesos de la humanidad han llevado a su límite a la Tierra. La única vía para evitar la extinción pasa por despoblar la mitad del planeta y dejar que la naturaleza restablezca el delicado equilibrio de la flora, la fauna, el suelo y el clima. Cerca del círculo polar ártico, durante las veinticuatro horas de una jornada, un guarda vela por que los últimos habitantes renuncien a cazar y cruzar la línea de demarcación. Un robo inexplicable, un enigmático caballo y las pulsiones sexuales del protagonista se entrelazan en un visionario eco-thriller. Con ecos que recuerdan la prosa de Cormac McCarthy, la autora habla de los límites entre lo humano y lo animal, entre lo político y lo geográfico, entre el ayer y el mañana. "En su sueño podía oír los caballos caminando entre las rocas y podía oírlos beber en la oscuridad de los charcos poco profundos donde las piedras eran suaves y rectilíneas como las piedras de antiguas ruinas y el agua goteaba de sus hocicos y sonaba como agua goteando en un pozo..."

Todo por hacer La periodista de RTVE Julia Varela lleva desde 2015 siendo la voz de Eurovisión en Televisión Española. Además, ha conducido Las Tardes de RNE y ha participado en programas como Comando Actualidad o Dúos Increíbles. Ediciones B publica su segunda novela: Todo por hacer, una historia de duelo sobre la pérdida de una madre. "Blanca comprobaba a diario que huir de la orfandad era imposible. Se encontraba con la pérdida en cada pequeña acción, desde una decisión relevante en que imaginaba cuál habría sido el consejo de su madre hasta una diatriba estúpida en que valoraba las posibles palabras desengrasantes que ella pronunciaría para reírse del asunto y restarle peso". Ambientada en su Galicia Natal, Varela nació en Pontevedra, en 1981, la novela narra cómo una interiorista divorciada con un hijo pequeño afronta las preguntas que le surgen tras la muerte súbita de su madre mientras riega las hortensias en el jardín, después de una discusión banal por teléfono. Efecto Doppler Efecto Doppler - Julia Varela transita por el duelo en 'Todo por hacer' - 19/01/26 Escuchar audio

Viajes por Italia, Grecia y Turquía Virginia Woolf recorrió durante largas temporadas la ribera del Mediterráneo entre 1904 y 1935. Viajes por Italia, Grecia y Turquía, editado por Itineraria, recoge los fragmentos más luminosos de los diarios y cartas de la escritora en esas estancias. La belleza del paisaje, plasmada en las sugerentes acuarelas de Sergio Erro, acompaña las reflexiones de la autora sobre el paso del tiempo, el declive de las antiguas civilizaciones o la queja sobre la abundancia de turistas ingleses en algunos lugares. Sin abandonar el típico humor británico, escribe desde Florencia: "No hay lugar en el mundo más encantador que Canterbury" y sobre la Serenísima afirma: "Venecia es una ciudad donde morir de la manera más bella, pero para la vida...nunca experimenté tal nivel de depresión. He exagerado un poco, pero, aún así, después de un tiempo te sientes atrapada, como un pájaro en una jaula".