Jonathan Coe, Kevin Johansen, Liniers, Maitena, Bob Pop y David Safier, en la 85 ª Feria del Libro de Madrid

La Feria del Libro de Madrid ha presentado esta mañana, en el salón de actos del Ayuntamiento de Madrid, la programación de su 85.ª edición, que se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio en el Parque de El Retiro. Propone este año una programación atravesada por el humor, la sátira y la ironía como formas de lectura crítica, reuniendo en Madrid a algunas de las voces más destacadas de la literatura, el humor gráfico, el pensamiento y la creación escénica.

"Este año en el que el humor —buena falta nos hace— ilumina la Feria, hemos invitado a gentes que son del libro, todos y todas, porque todos y todas han publicado. Pero, a los escritores sumamos a quienes han hecho su camino en la comedia, en la música, en la filosofía… y, al hacerlo, nos han hecho reír o nos han ayudado a reflexionar sobre qué nos hace reír. Dijo Wenceslao Fernández Flórez, que “el humor es, sencillamente, una posición ante la vida”: ahí estamos tanto quienes organizamos como quienes participan en esta edición", ha apuntado Eva Orúe, directora de la FLMadrid.

Entre los grandes nombres de esta edición figuran Jonathan Coe, uno de los principales representantes de la sátira británica contemporánea; David Safier, novelista y guionista alemán, autor de algunas de las novelas humorísticas más leídas de las últimas décadas; y Maitena, referente internacional del humor gráfico argentino.

También participarán figuras españolas como Marta Sanz e Ignatius Farray, junto a Liniers y Kevin Johansen, que volverán a encontrarse en un escenario para dialogar sobre música, ilustración, humor y creación compartida.

Sin olvidar a Bop Pop, Camila Sosa Villada, Ariana Harwicz, Giuseppe Caputo, Rodrigo Cortés, Edu Galán, Nina Lykke, Beatriz Serrano, Joaquín Reyes, Pantomima Full, Eva Hache, Julián Génisson, Álvaro Carmona, Raquel Gu, Alberto Montt, Leila Guerriero, Jon Bilbao o Rodrigo Fresán, entre otros.

Cartel de la 85ª Feria del Libro de Madrid, de Miguel Pang

Humor, literatura y pensamiento crítico La FLMadrid26 explorará en su programación cultural distintas tradiciones y formas de comicidad contemporánea a través de conversaciones literarias, homenajes, pódcasts en directo, encuentros escénicos y diálogos entre disciplinas artísticas. Entre las actividades destacadas figuran encuentros como ‘Un humor muy británico: encuentro con Jonathan Coe’; ‘Esto lo diría alguien como tú’, con Pantomima Full, Joaquín Reyes y Eva Soriano; ‘¿De qué nos reímos?’, con Eva Hache, Bernat Castany y Julián Génisson; o ‘El humor en la herida’, diálogo entre Camila Sosa Villada y Giuseppe Caputo. La FLMadrid26 contará también con una importante presencia de pódcasts en directo y nuevos formatos culturales. Programas como ‘Ni tan bien’, ‘Pena y Pánico’, ‘¿Te quedas a leer’?, ‘Las Fabuladoras’ o ‘La trastienda de Pérgamo’ formarán parte de una programación que, un año más en la FLMadrid, amplía los límites tradicionales de la conversación literaria. La dimensión iberoamericana volverá a ocupar un lugar central dentro de la programación cultural de la Feria a través del Pabellón Iberoamericano y de distintas alianzas con festivales e instituciones culturales internacionales. La edición de este año contará con la colaboración de iniciativas como Centroamérica Cuenta, Festival JA!, KM América, Festival Suigeneris o el Festival de Málaga. «Hablamos el mismo idioma, pero ¿nos reímos igual? ¿Nos reímos de lo mismo? ¿Estamos unidos por el mismo idioma pero separados por el sentido del humor?», se pregunta Eva Orúe, directora de la FLMadrid, quien confía en que las actividades de esta edición ayuden a seguir explorando esas formas compartidas —y también distintas— de entender el humor en el ámbito iberoamericano. La directora de la Feria del Libro de Madri, Eva Orúe durante la presentación de la 85 edición de la Feria, este martes en Madrid.EFE/ Marcos Villaoslada

Homenajes y reconocimientos La 85.ª edición de la FLMadrid también rendirá homenaje a figuras fundamentales del humor, la literatura y la creación contemporánea como Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Jorge Ibargüengoitia, Nicanor Parra o Rafael Azcona. También habrá un homenaje especial a La conjura de los necios, la novela de John Kennedy Toole convertida ya en uno de los grandes clásicos contemporáneos de la sátira literaria. La Feria del Libro de Madrid reconocerá este año con el Premio Lealtad al diseñador, ilustrador y artista visual Pep Carrió por su estrecha vinculación con la identidad gráfica contemporánea de la FLMadrid. Desde el diseño del cartel de la edición de 2007 hasta el desarrollo de distintos sistemas visuales y de señalética, su trabajo ha contribuido decisivamente a construir una imagen reconocible de la Feria durante las últimas décadas. «La Feria reconoce con este premio una relación profesional y afectiva prolongada en el tiempo, así como la decisiva aportación de Pep a nuestra identidad visual. Un trabajo del que este año hay nuevas muestras: las casetas, siendo como siempre, se muestran como nunca; y la numeración y la señalética también se renuevan», ha señalado la directora de la FLMadrid. La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 29 de mayo, en el Pabellón CaixaBank.