'La Semana' con Pepa Bueno, en directo el programa especial sobre memoria LGTBIQ+
- El videopódcast cierra temporada con imágenes exclusivas de Iván Zulueta y la actuación de J de Los Planetas
- Sigue en directo el programa que se está realizando en el Cine Doré
La memoria es frágil y, como un músculo, se puede echar a perder si no se ejercita. Y la memoria democrática y de los derechos sociales ni te cuento. Pepa Bueno comenzó hace unos meses una aventura en el género del videopodcast con La Semana, un programa de máxima innovación e intrepidez (y rigor) y que este jueves 25 de junio cierra su primera temporada. ¿Y cómo lo hace? Por todo lo alto con una emisión en directo en el Cine Doré sobre memoria LGTBIQ+.
La inmigración en Estados Unidos, la situación de la vivienda o el auge del catolicismo en España, los juegos (anti)olímpicos del dopaje en Las Vegas, el tratamiento de la depresión con psicodélicos o el mercado de las predicciones Polymarket han sido algunos de los temas abordados en un programa que este jueves quiere celebrar al colectivo LGTBIQ+ y ofrecer un material de relevancia histórica: la difusión en exclusiva de la primera manifestación del Orgullo en Madrid con imágenes grabadas por Iván Zulueta.
El primer Orgullo en Madrid, visto por fin gracias a Zulueta
De esta manera, el último episodio de la temporada de La Semana emite un valioso documento audiovisual filmado por el gran cineasta español, el autor de Arrebato, y que nunca se ha visto antes, cuyo rescate parte de un conjunto de materiales conservados durante décadas y recuperados recientemente por la Filmoteca Española dentro del archivo personal del cineasta vasco.
La emisión reconstruye el contexto histórico de aquella movilización, que reunió a más de 7.000 personas y a colectivos muy diversos en plena Transición, y analiza su relevancia en la conquista de derechos y libertades. El programa cuenta además con la participación de investigadores, activistas y personas que estuvieron en la marcha, así como con una actuación musical de J, el líder de Los Planetas, que en 2023 compuso, a petición de la Filmoteca, un álbum inspirado en las grabaciones recuperadas de Zulueta y que aquí interpretara junto a Srta. Trueno Negro.
El especial sobre memoria LGTBIQ+ de La Semana con Pepa Bueno puede verse en directo el jueves 25 de junio, a partir de las 12.00 horas (hora peninsular) en streaming a través de la plataforma RTVE Play, RNE Audio y el canal de YouTube de RTVE Noticias. Si no puedes seguir este programa especial en directo, recuerda que después podrás verlo cuando y donde quieras en la plataforma gratuita de esta casa, desde la portada de Informativos.