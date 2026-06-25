'La Semana' con Pepa Bueno, en directo el programa especial sobre memoria LGTBIQ+

La memoria es frágil y, como un músculo, se puede echar a perder si no se ejercita. Y la memoria democrática y de los derechos sociales ni te cuento. Pepa Bueno comenzó hace unos meses una aventura en el género del videopodcast con La Semana, un programa de máxima innovación e intrepidez (y rigor) y que este jueves 25 de junio cierra su primera temporada. ¿Y cómo lo hace? Por todo lo alto con una emisión en directo en el Cine Doré sobre memoria LGTBIQ+.

01.03 min Memoria LGTBIQ+, este jueves en 'La Semana' con Pepa Bueno

La inmigración en Estados Unidos, la situación de la vivienda o el auge del catolicismo en España, los juegos (anti)olímpicos del dopaje en Las Vegas, el tratamiento de la depresión con psicodélicos o el mercado de las predicciones Polymarket han sido algunos de los temas abordados en un programa que este jueves quiere celebrar al colectivo LGTBIQ+ y ofrecer un material de relevancia histórica: la difusión en exclusiva de la primera manifestación del Orgullo en Madrid con imágenes grabadas por Iván Zulueta.