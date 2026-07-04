Manifestación del Orgullo 2026 desde Madrid, en directo hoy en vídeo: "¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”, el lema de la marcha

El Orgullo 2026 celebra este sábado su acto central- la gran manifestación por el centro de Madrid- que este año se desarrolla bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia! Los organizadores- la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM)- ponen de manifiesto la necesidad de salir a la calle para seguir reivindicando una igualdad real, sobre todo ante el aumento de violencia y odio contra el colectivo que denuncian.

En este año han llamado al "orgullo ciudadano" que abanderó Pedro Zerolo, histórico activista y político, para pedir que salgan a la calle no solo las personas del colectivo, sino toda la sociedad democrática contra la "ola reaccionaria que atraviesa el mundo" y hace "más urgente que nunca" visibilizar la lucha y reivindicación LGTBI+.

La tradicional manifestación del Orgullo saldrá de la glorieta de Carlos V de Madrid a las 19:00 horas y finalizará en Colón, donde se leerá el manifiesto.