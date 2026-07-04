Manifestación del Orgullo 2026 desde Madrid, en directo hoy en vídeo: "¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”, el lema de la marcha
- Los organizadores llaman a la movilización social ante el aumento de violencia contra el colectivo
El Orgullo 2026 celebra este sábado su acto central- la gran manifestación por el centro de Madrid- que este año se desarrolla bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia! Los organizadores- la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM)- ponen de manifiesto la necesidad de salir a la calle para seguir reivindicando una igualdad real, sobre todo ante el aumento de violencia y odio contra el colectivo que denuncian.
En este año han llamado al "orgullo ciudadano" que abanderó Pedro Zerolo, histórico activista y político, para pedir que salgan a la calle no solo las personas del colectivo, sino toda la sociedad democrática contra la "ola reaccionaria que atraviesa el mundo" y hace "más urgente que nunca" visibilizar la lucha y reivindicación LGTBI+.
La tradicional manifestación del Orgullo saldrá de la glorieta de Carlos V de Madrid a las 19:00 horas y finalizará en Colón, donde se leerá el manifiesto.
En directo, el desfile del Orgullo 2026 desde Madrid
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17:48
VIDEO: Resignificar los insultos con Orgullo
Los nazis usaban un triángulo invertido para marcar a las personas homosexuales en los campos de exterminio. Pintado de rosa se ha convertido en el logo de la asociación Cogam.
¿Por qué una marca que nació contra las personas LGTBIQ+ la vemos ahora en la fachada de una asociación como COGAM, que lucha por sus derechos? "Esa reapropiación sirve para recordar la memoria de las víctimas, pero también desactiva el poder que te señaló en un momento dado", responde el activista Javier Sáez del Álamo.
El colectivo LGTBIQ+ usa algunos insultos homófobos para autodefinirse. Un ejemplo es el artista Chenta Tsai, más conocido como Putochinomaricón. Muchas veces las palabras dejan de ser meras palabras en función de quién y cómo las pronuncie.
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17:39
VIDEO: 'La Semana' de Pepa Bueno desvela las imágenes nunca vistas del primer Orgullo
El programa 'La Semana' de Pepa Bueno emitió imágenes exclusivas y recuperadas de la primera manifestación por la libertad sexual celebrada en Madrid el 25 de junio de 1978. El material audiovisual, conservado por la Filmoteca Española, fue grabado originalmente en formato Super 8 por el cineasta Iván Zulueta.
[Lee el reportaje de Javier Villuendas]
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17:32
La España vaciada saca a relucir la pluma rural
Barrillos de Curueño, una pequeña localidad de apenas poco más de un centenar de habitantes en la montaña central leonesa, se llena y se transforma una vez al año durante el Orgullo LGTBI. Teatro, mercadillo, pasacalles, conciertos y mucha pluma rural protagonizan La Cuireño, una celebración de la diversidad que, recalcan sus organizadoras, también existe en las zonas menos pobladas.
"En los pueblos también suceden cosas, no todo tiene que quedarse en la ciudad", reivindica en entrevista con RTVE Noticias Victoria, una de las promotoras de la iniciativa, que llega a su tercera edición este 2026 tras atraer a cientos de personas en los dos años anteriores.
La Cuireño es solo una de las más de cien iniciativas LGTBI rurales en España -y la única en Castilla y León- recogidas en el mapa interactivo "Plumas de pueblo", promovido por el Proyecto Hortensia, de LaIntersección, junto al antropólogo Paulino Ramos. Festivales, marchas del Orgullo y romerías queer en localidades desde A Coruña hasta Menorca que buscan romper estereotipos sobre las vidas en el mundo rural de quienes escapan a la norma. En esta versión del mapa se pueden ver unos 70 proyectos, pero sus promotores aclaran que a lo largo de la semana se añadirán varias decenas más.
[Lee el reportaje de Álvaro Caballero]
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17:31
Puestos sanitarios en el recorrido de la marcha del Samur
Samur-Protección Civil ha montado seis puestos sanitarios avanzados a lo largo del recorrido para cualquier emergencia que hubiese que atender.
“Hoy con motivo de la manifestación del #MadridOrgullo, aumentamos nuestro dispositivo preventivo.— SAMUR-Protección Civil (@SAMUR_PC) July 4, 2026
Para ello montamos hasta 6 Puestos Sanitarios Avanzados, dando cobertura al recorrido de la manifestación.
1¿¿¿Plaza de España
2¿¿¿Edificio Metrópolis
3¿¿¿Puerta del Sol… pic.twitter.com/MoZTYzUrt0“
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17:27
Ministros y representantes del PP, en el Orgullo
Además de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asistirán el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Oscar López, junto a las ministras de Sanidad, Mónica García, y de Juventud e Infancia, Sira Rego, por parte de Sumar, asistirán este sábado a la manifestación del Orgullo LGTBI+ de Madrid.
Asimismo, por parte del PP, acudirá a la marcha el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, que encabezará la delegación del Partido Popular en la manifestación, a la que acudirán diputados y senadores.
Mientras, por Podemos está previsto que participen la secretaria general de la formación 'morada', Ione Belarra, y la eurodiputada Irene Montero. FUENTE: EUROPA PRESS
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17:26
¿Quiénes encabezarán la marcha?
Entre las personas que encabezarán la primera pancarta con el lema principal 'A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia' estarán Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+; Ronny de la Cruz, presidente de COGAM; Ana Redondo, ministra de Igualdad; Carmina Gustrán, comisionada de los 50 años de 'España en Libertad'; Víctor Gutiérrez, secretario de Políticas LGTBI del PSOE; Julio del Valle, director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+; Carla Antonelli, senadora por Más Madrid; Mer Gómez, activista intersex; Zahara, cantante; Estupenda Márquez, divulgadora y activista; Yendri Velásquez, activista venezolano; Raúl Rejón, actor; Karla Maldonado, activista venezolana y Susana Pariente, representante de AEGAL.
Además, también estará en la cabecera Miguel Ángel Aguilar, fiscal de Sala coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado.
También marcharán tras la pancarta de cabecera Jimena González, diputada y portavoz de Empleo de Más Madrid en la Asamblea de Madrid; Santi Rivero, portavoz de Cultura y LGTBI+ del PSOE en la Asamblea de Madrid; Reyes Maroto, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid; Rita Maestre, portavoz del Grupo Municipal Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid; Eduardo Rubiño, portavoz adjunto del Grupo Municipal Más Madrid; Antonio Giraldo, concejal del Grupo Municipal Socialista de Madrid y Esmeralda Burgueño, Concejala de Igualdad y Diversidad en el Ayuntamiento de Mejorada del Campo.
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17:21
Los organizadores confirman las 19:00 como hora de salida de la marcha
"Ante algunos rumores difundidos sobre el cambio de hora de la manifestación del Orgullo LGTBI+ debido al calor, confirmamos que la hora de salida de la manifestación del Orgullo Estatal 2026 se mantiene a las 19.00 horas desde la plaza de Carlos V".
Con este mensaje, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM) confirman el inicio de la marcha por el Orgullo.
Eso sí, piden llevar agua, protección solar, calzado cómodo e ¡imprescindible! la bandera multicolor LGTBI+.
“Hoy salimos a las calles con #Orgullo: Disidencia y resistencia. Os esperamos desde las 19:00 desde Atocha a Colón.— MADO Madrid Orgullo (@MADOrgullo) July 4, 2026
RECUERDA: Lleva agua, protección solar, calzado cómodo... tu bandera ¿¿¿ y muchas ganas de demostrar que estamos aquí y no nos vamos a ir. #MadridOrgullo2026 pic.twitter.com/vrI52T3NHp“
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17:18
Rompiendo los estigmas de la vejez LGTBI+
Asegurar que llegar a la tercera edad siendo gay, lesbiana, bisexual o transexual sea sinónimo de libertad, sin miedos, ni estigmas ni armarios es el objetivo de un centro de mayores para personas LGTBI+ en Madrid, que ha visitado RTVE Noticias.
Allí son muchas las historias de los que cuentan lo que supuso salir del armario en momentos más que complicados. Muchos de los mayores LGTBQ+ han tenido su identidad invisibilizada a lo largo de la vida o han sufrido el escarnio, la violencia y la represión durante la dictadura franquista solo por su orientación sexual.
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17:12
Tras la marcha reivindicativa, la diversión
Este sábado, coincidiendo con la gran manifestación estatal del Orgullo, la plaza de España será el escenario del Orgullo Latino, con las actuaciones de Naíza, Fey, Monsieur Periné, Mon Laferte y LALI, además del espectáculo Qué ganas tengo, protagonizado por Loles León, Fran del Pino y Yeyo Bayeyo.
En la plaza de las Reinas actuarán Tere!, Ana Farelo, Korashe y Nuria Fergó, mientras que la Puerta del Sol recibirá a Tokisha.
“Sábado de orgullo! Tras la manifestación, todos las plazas!— MADO Madrid Orgullo (@MADOrgullo) July 4, 2026
¿¿¿ Programación completa en https://t.co/fFRZ1B2KUD#MadridOrgullo2026 pic.twitter.com/XQZwn1VDIw“
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17:04
Un centenar de grupos y 47 carrozas la convertirán de nuevo en la mayor marcha europea
Activistas LGTBI+, artistas, instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil encabezarán la manifestación del Orgullo Estatal LGTBI+, que recorrerá las calles de Madrid este sábado. Se espera que la marcha reúna a más de un millón de personas.
Con más de 100 grupos de manifestantes y 47 carrozas y casi un centenar de personas voluntarias, volverá a consolidarse como la movilización LGTBI+ más multitudinaria de Europa.
Este año, la primera pancarta rezará el lema ¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia. Diversas personalidades del activismo, el ámbito político y la cultura la portarán para visibilizar la importancia de no solo no retroceder, sino de seguir avanzando en derechos para blindar a las personas LGTBI+ frente al odio.
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17:02
RTVE se vuelca: Hora, recorrido y dónde ver la manifestación del Orgullo 2026
La manifestación del Orgullo LGTBIQ+ en Madrid podrá verse este sábado a partir de las 19:15 horas en La 1 de TVE, y a partir de las 21:00 horas continuará en La 2, hasta las 21:45 horas.
Además, puedes seguir el streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrás enterarte de todo lo que ocurra durante la marcha en RNE y en este minuto a minuto de RTVE Noticias.
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16:47
Buenas tardes,
Arrancamos aquí la narración minuto a minuto del acto central de la semana del Orgullo LGTBI+, la gran manifestación por el centro de Madrid, que este año se desarrolla bajo el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia!.
Los organizadores- la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM)- llaman a la movilización social para seguir reivindicando una igualdad real, sobre todo ante el aumento de violencia y odio contra el colectivo que denuncian.
La tradicional manifestación del Orgullo saldrá de la glorieta de Carlos V de Madrid a las 19:00 horas y finalizará en Colón, donde se leerá el manifiesto.