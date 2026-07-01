Madrid arranca el Orgullo 2026 con un pregón reivindicativo: "Frente al odio, el veneno de todas las formas de amor"

Envuelta en los colores de la bandera del colectivo LGTBIQ+, la Plaza Zerolo acoge este miércoles el pregón que da inicio a la reivindicación y celebración del Orgullo 2026 en Madrid.

Ni el calor de las calles —paliado con los abanicos arcoíris— ni las abarrotadas calles de la capital han impedido que decenas de personas llenaran la explanada dedicada al fallecido activista socialista por los derechos LGTBIQ bajo el lema "¡A las calles con orgullo! disidencia y resistencia".

El pregón ha arrancado en torno a las 20:00 con una versión electrónica de la canción 'Como yo te amo' de Rocío Jurado interpretado por la artista Plexy, que ha agradecido a todos los asistentes su apoyo para "reivindicar que seguimos aquí para todas aquellas personas, y aunque fuera solo una, que sufren en el mundo".

Tras ello, Carlos Alonso Reguero, coordinador General de MADO Madrid Orgullo, ha lamentado que cada vez haya "más discursos y delitos de odio". "Frente al odio el veneno de todas las formas de amor", ha sentenciado.

A lo largo de la tarde, desde el escenario, desde Pride Positivo han pedido seguir defendiendo los derechos LGTBIQ+ "sin dar un paso atrás", se han coreado consignas como "visibilidad igual a dignidad" para las personas con VIH y se han prodigado abucheos en contra de las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Eventos del miércoles al domingo También se espera un pregón 'de cine LGTBI+' guiado por Cayetana Guillén Cuervo, mientras que Kany García será la pregonera del Orgullo Latino. Poco después podrán disfrutar a partir de ese momento del espectáculo Forajido, que fusiona la energía del universo latino con la estética western y un espectáculo con algunas de las drags más representativas. En el escenario Plaza de las Reinas. se podrán ver los conciertos de Silvina Magari, Violeta, y Mercedes Ferrer, entre otras cantantes. Durante los cinco días que dura la reivindicación y celebración están previstos, entre otros actos, la conocida carrera de tacones por la calle Pelayo o la Madrid Summit 2026, conferencia por los derechos humanos, o actuaciones musicales en los escenarios habilitados en la plaza del Rey, Puerta del Sol y plaza de España.

Manifestación en Madrid la tarde del sábado El punto álgido llegará el sábado 4 de julio con la manifestación por los derechos del colectivo LGTBIQ+. Saldrá de la glorieta de Carlos V de Madrid a las 19:00 horas y finalizará en Colón, donde se leerá el manifiesto. La música tomará la noche del sábado con conciertos de artistas internacionales. La cantante dominicana Tokischa actuará en la Puerta del Sol, Nuria Fergó lo hará en la Plaza de las Reinas y la cantante argentina Lali y la chilena Mon Laferte en la Plaza de España. Los actos concluyen el domingo con el Desfile de la Diversidad, en la Plaza de España, mismo enclave desde el que se hará la clausura oficial con el concierto de la artista canaria Ptazeta en el escenario de Plaza de las Reinas.