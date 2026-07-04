Orgullo 2026: el Gobierno y el PP llaman a combatir el odio a las personas LGTBIQ+ entre reproches cruzados

Casi toda la esfera política, a excepción de Vox, se ha sumado este sábado al ambiente festivo pero, sobre todo, reivindicativo del Orgullo para lanzar un clamor a favor de la igualdad y la diversidad y contra el odio a las personas LGTBIQ+. Pero en este tema, también lo han hecho divididos a izquierda y derecha y con reproches mutuos.

Desde el Gobierno, han acusado a PP y Vox de ir en "tándem" recortando derechos y han criticado con dureza al vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, por decir este sábado en una entrevista en El País que la autodeterminación de género "es una ficción". El Partido Popular, por su parte, ha acusado a la izquierda de arrogarse la bandera del colectivo y ha asegurado que los derechos de las personas LGTBIQ+ no han sido gracias a los políticos de izquierdas sino de la propia ciudadanía que ha evolucionado.

La ministra Ana Redondo acusa a PP y Vox de "querer recortar derechos" La ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha participado en el desfile estatal del Orgullo en Madrid, ha tildado de "absurdo" el discurso de De los Santos y ha afirmado que "cuando hablamos de libertades y derechos hablamos de una ciudadanía que quiere seguir avanzando frente a partidos como la derecha y la extrema derecha, que constantemente están queriendo recortar derechos". En este sentido, ha puesto de ejemplo la abstención del PP en la reforma del Código Penal que penaliza las terapias de conversión LGTBIQ+, y ha culpado a Vox de "alimentar los mensajes de odio" al colectivo. Las mejores imágenes del desfile del Orgullo 2026 en Madrid Precisamente, ha dicho que el odio "que se extiende en redes sociales" es "el gran reto a combatir". Según ha explicado, "el problema es que la extrema derecha ha irrumpido en redes sociales", el algoritmo "lo ha multiplicado" y "hay mucha gente que se deja engañar". Por ello, ha defendido que en el Ejecutivo trabajan para poner "límites", como la limitación a los menores de edad en cuanto al acceso a redes sociales o la prohibición "de determinados contenido que favorecen el odio y la confrontación entre personas". Redondo ha marchado a la cabeza de la pancarta, que porta el lema de "¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia", junto con los ministros Óscar López y Mónica García y el secretario LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, entre otros. Mónica García, del ala del Gobierno de Sumar, ha dicho que "gracias al colectivo LGTBIQ+ nosotros tenemos más derechos, pues nos han abierto puertas, ventanas, armarios. Nos han abierto una mirada a la libertad". Pero también ha cargado contra el PP por poner a las personas trans "en el punto de mira", en respuesta a Jaime de los Santos. "No se lo vamos a consentir ni al PP ni a nadie que venga a intentar apropiarse de los derechos que llevamos luchando desde hace muchísimos años", ha afirmado. Al respecto, ha denunciado el pacto entre PP y Vox en Andalucía, aunque ha añadido que el PP no necesita a Vox para llevar a cabo las peores políticas ultras. "Quieren derogar la ley trans y eso significa que van a derogar y van a cercenar las libertades de todos y de todas".

El PP reprocha a la izquierda sus "insultos" De los Santos, por su parte, ha defendido que España es "un país maravilloso" aunque ha lamentado que "a veces lo es un poco menos, precisamente por esos políticos de la izquierda que, intentando hacerse con según qué banderas, roban los derechos a los demás", ha afirmado antes de desear "feliz día y feliz diversidad" a los asistentes a la manifestación, que recorre este sábado el centro de Madrid. En su intervención a su llegada a la manifestación estatal del Orgullo ha criticado a aquellos dirigentes socialistras y de izquierdas que gritan "dónde están, no se ven, los políticos del PP" en marchas del Orgullo. También se ha quejado de la falta de respuesta institucional ante los ataques que él mismo ha sufrido como persona del colectivo tras reivindicar en el Congreso su condición de "maricón del PP". "Si creen que a cualquier hombre o mujer del Partido Popular, con sus insultos, con su odio y con su permanente intento de arrinconarnos, nos van a silenciar, es que no nos conocen. Vamos a seguir defendiendo los derechos de todos y de todas allí donde gobernemos", ha insistido el vicesecretario. Con todo, ha mostrado su apoyo a "esta fiesta de reivindicación del colectivo LGTBI", ha llamado a erradicar los discursos de odio y ha dicho que España es "una sociedad que pone por delante siempre el amor", para destacar a todos las mujeres y hombres "de todas las ideologías y de toda fe" que "tras una dictadura horrible" supieron avanzar hacia la "democracia ejemplar actual". "Eso nos hace grandes", ha añadido.

Dirigentes de Vox critican los actos del Orgullo En lo que respecta a Vox, el silencio ha sido el protagonista esta jornada entre sus máximos dirigentes, sin menciones al Orgullo. Contrasta con algunas manifestaciones en días previos cuando, por ejemplo, el portavoz del partido en Alcorcón (madrid), dijo en una entrevista que "no sirve de gran cosa" reivindicar en España, en el siglo XXI, el Orgullo, como sí serviría a su juicio hacerlo en países "donde siguen colgando a las personas por el mero hecho de ser homosexuales". Y tildó de "despilfarro" los actos del Ayuntamiento a favor del Orgullo. También en Castellón, donde Vox gobierna con el PP, el partido de Santiago Abascal ha asegurado que los actos del Orgullo responden "a una agenda ideológica" y son "espectáculos de dudoso gusto que no representan a todos los homosexuales". Preguntado por estas declaraciones en la entrevista anteriormente mencionada, De los Santos las ha calificado como "repugnantes", si bien ha defendido los pactos del PP con el partido de Santiago Abascal en las distintas autonomías.