Las mejores imágenes del desfile del Orgullo 2026 en Madrid

El Orgullo LGTBIQ+ celebra este sábado en Madrid su acto central, con la gran marcha que recorre el centro de la capital desde Atoche a la Plaza de Colón cargada de reivindicaciones y con espíritu festivo. "A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia!" ha sido el lema elegido esta año para reivindicar una igualdad real ante el aumento de violencia y odio contra el colectivo que han denunciado los organizadores: la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Colectivo LGTBI+ de Madrid (COGAM).

Estas son algunas de las mejores fotos del desfile del Orgullo 2026 en Madrid.

Cabecera de la manifestación Cabecera de la manifestación del Orgullo 2026 en Madrid. EFE/Sergio Pérez La ministra de Igualdad, Ana Redondo; la ministra de Sanidad Mónica García, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López , durante la manifestación del Orgullo 2026.

Orgullo en Madrid Dos hombres se besan durante la manifestación del Orgullo en Madrid. Matias Chiofalo/Europa Press Una drag queen durante la manifestación estatal del Orgullo. Matias Chiofalo/Europa Press Ambiente durante la manifestación del Orgullo en Madrid. Alejandro Martínez Vélez/Europa Press La manifestación estatal del Orgullo 2026, bajo el lema "¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia" exige un Pacto de Estado contra los discursos de odio, el desarrollo efectivo de las leyes LGTBI+ y Trans, la penalización con cárcel de las pseudoterapias de conversión y el reconocimiento de las personas no binarias e intersex.

Mario Campano, organizador de la carroza de Cogam Mario Campano, organizador de la carroza de Cogam. ÁLVARO CABALLERO/RTVE NOTICIAS "El Orgullo para nosotros empieza en noviembre, que es cuando comienzan todas las reuniones con Policía, Delegación del Gobierno, Ayuntamiento y Comunidad, que cada vez lo ponen más difícil dicho sea de paso", ha dicho Mario Campano, organizador de la carroza de Cogam, la primera de todas. El trabajo de organizar la manifestación es un trabajo "largo" pero "gratificante", ha dicho Campano, porque "ves a gente muy feliz por la calle, muy contenta".

Baile y ambiente festivo durante la manifestación del Orgullo Varias personas bailan durante la manifestación del Orgullo. Matias Chiofalo/Europa Press Los presidentes de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Colectivo LGTB+ de Madrid (COGAM) , Paula Iglesias y Ronny de la Cruz, respectivamente, han recordado que hace 50 años, desde el año 1976 en Barcelona, "salimos a la calle para reivindicar nuestros derechos y dejar de ser discriminadas, golpeadas y apaleadas".