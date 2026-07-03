Desfile del Orgullo 2026 en Madrid: Hora, dónde ver en TV y recorrido de la manifestación

El sábado 4 de julio a las 19:00 horas (hora peninsular) comenzará el desfile del Orgullo 2026 en Madrid. Bajo el lema "¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia", la marcha llenará de reivindicación las calles de Madrid, siendo la más multitudinaria de Europa, y un referente internacional de movilización por los derechos LGTBI+.

La gran manifestación estatal partirá de la glorieta de Carlos V, en Atocha y llegará hasta la Plaza de Colón. Un recorrido reivindicativo y festivo que copa el centro de Madrid de orgullo, color y compromiso. En el desfile participan en torno a medio centenar de carrozas de instituciones y empresas que apoyan la lucha del colectivo por la igualdad de derechos y contra las agresiones, que en los últimos años han ido en aumento.

A pesar del gran componente reivindicativo, el desfile de carrozas se convierte en una explosión de color con carrozas temáticas, artistas invitados y performances que recorrerán las principales arterias de la capital madrileña.

Recorrido del desfile por el Orgullo LGTBIQ+ La manifestación arranca a las 19:00 horas (hora peninsular) en la glorieta de Carlos V, frente a la estación de Atocha. Desde allí, las carrozas recorren todo el Paseo del Prado y pasan por localizaciones emblemáticas de la capital como la Plaza de Cánovas del Castillo y la Plaza de Cibeles. A continuación, se encamina por el Paseo de Recoletos hasta llegar a la Plaza de Colón, donde concluye el recorrido. Precisamente en este punto, en la Plaza de Colón, las entidades organizadoras ―la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y el colectivo LGTBI de Madrid (COGAM)― leen un manifiesto en el que destacan las principales reivindicaciones de esta edición del Orgullo 2026. Madrid arranca el Orgullo 2026 con un pregón reivindicativo: "Frente al odio, el veneno de todas las formas de amor"

Cortes de calles al tráfico por el Orgullo 2026 Con motivo del evento 'MADO Madrid Orgullo 2026', concretamente por la manifestación de este sábado 4 de julio, el Ayuntamiento de la capital ya ha informado de los cortes de tráfico que se van a llevar a cabo para que se pueda desarrollar la marcha con total normalidad. Desde las 16:00 horas de este sábado se prevé que haya cortes de tráfico en la glorieta del Emperador Carlos V, el Paseo del Prado, Cibeles, Colón, Paseo de Recoletos, y los ejes aledaños a toda esta zona. Además, también habrá cortes de tráfico en toda la zona de Chueca.